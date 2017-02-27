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CHP'nin 'Hayır Meclisi' semt pazarlarında

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CHP'nin 'Hayır Meclisi' semt pazarlarında
CHP Atakum İlçe Başkanı Cemil Deveci ve Atakum Hayır Meclisi üyeleri, 16 Nisan'da Anayasa Değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için yapılacak olan referandumda hayır çıkması için saha çalışmalarını sürdürüyor.

CHP Atakum İlçe Başkanı Cemil Deveci ve Atakum Hayır Meclisi üyeleri, 16 Nisan'da Anayasa Değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için yapılacak olan referandumda hayır çıkması için saha çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarla semt pazarlarında buluşarak 'neden hayır' denilmesi gerektiğini anlatan İlçe Başkanı Deveci ve beraberindeki Hayır Meclisi üyeleri, esnafla sohbet ederek, yeni sistem hakkında bilgilendiriyor. CHP Atakum İlçe Başkanı Deveci, "İşsizliğe mi çare bulacaksınız, ekonomiyi mi düzelteceksiniz? Parlamenter sistem hepsine çaredir. O halde, bu referandum nedendir? Bu sistem büyük bir kandırmacadır. Millet olarak bu oyuna gelmeyeceğiz. Sizlerinde bu oyuna 'hayır' demenizi istiyoruz" dedi.

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