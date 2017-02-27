Çiftçilere '5 Mart' uyarısı

Fındık üreticilerine 'tarım sigortası' uyarısı. Sigorta poliçe düzenleme son tarihinin 5 Mart'ta sona ereceğini anımsatan TARSİM Giresun Bölge Müdürlüğü, çiftçilere yönelik tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenledi

Giresun'un Bulancak İlçesi'nde, TARSİM Giresun Bölge Müdürlüğü'nce çiftçilere yönelik tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenledi. İlçeye bağlı İcilli köyünde gerçekleştirilen toplantıda Bölge Müdürü Bülent Yaşaroğlu'nun, devlet destekli tarım sigortasının işleyişi ve uygulamaları hakkında bölge halkına bilgiler verdiği belirtildi.

Açıklamada, fındık üreticisinin değişen iklim şartlarına karşı ürünlerini, zirai don başta olmak üzere dolu, fırtına, hortum, heyelan, yangın, deprem, sel ve su baskını risklerine karşı fındık ürününde poliçe tanzimi için son başvuru tarihinin 5 Mart olduğu vurgulandığı ve çiftçilere tarım sigortası yaptırmalarının kendilerine olduğunun anlatıldığı kaydedildi.

YÜZDE 67'Sİ DEVLETTEN

Toplantıda üreticilere don teminatında primin yüzde 67'sinin devlet tarafından karşılandığının anlatıldığı bildirilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi: "Üreticiler olabilecek bir afet karşısında ürün kayıplarının karşılanacağı tek sistem TARSİM olduğu bilinmelidir. 2017 yılında yeni başlayan teminat olan fındık ocaklarını ağaç sigortası yaptırdığı taktirde, kar ağırlığı, dolu, fırtına, hortum, heyelan, yangın, deprem, taşıt çarpması, sel ve su baskını risklerinden dolayı ocakların ürün alamayacak şekilde kırılıp-sökülüp zarar görmesi durumunda bu ocakların 3 yıllık ürün bedeli tazminat olarak ödenecektir."

Giresun İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nce fındık üreticilerine tarım sigortası yaptırmaları konusunda uyarıda bulunarak, "Fındık ürünü için sigorta poliçe düzenleme son tarihinin 5 Mart'ta sona erecektir. Çiftçilerin tarım sigortası yaptırmaları gönüllülük esasına dayalıdır. Ancak olası ilimiz afetlere karşı risk altındadır. Devlet desteği sağlanması amacıyla, mağduriyet yaşanmaması adına çiftçilerimizden mutlaka sigortalarını yaptırmaları istiyoruz" denildi.