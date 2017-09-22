Çilingir Çağırıp, Hamal Tutarak Depoyu Soydular

Adana'da, çilingir çağırıp hamal tutarak bir tekstil deposundan 152 bin liralık kumaş ve büro malzemesini çaldığı iddia edilen 2 kişi yakalandı.

Adana'da, çilingir çağırıp hamal tutarak bir tekstil deposundan 152 bin liralık kumaş ve büro malzemesini çaldığı iddia edilen 2 kişi yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi, Yeni Baraj Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 18 Eylül günü Ali Y. (30) ve Nizam Y. (33) kiraladıkları deponun anahtarını kaybettiklerini, taşınmak istediklerini ancak kapıyı açamadıklarını söyleyerek çilingir çağırdı.

Şahıslar çilingirin yanı sıra 3 hamal tutarak Sevim Cingöz'ün tekstil deposuna getirdi. Ali Y. ve Nizam Y., kapıyı açtırdıktan sonra depodaki 152 bin liralık tekstil ürünü ve büro malzemelerini kamyonete taşıtarak olay yerinden uzaklaştı. Bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sevim Cingöz, depoya geldiğinde kapının açık olduğunu ve içerideki kumaş ve büro malzemelerinin yerinde olmadığını fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis apartmanın ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Yapılan araştırmada deponun çilingir yardımıyla açıldığı ve hamallar tarafından boşaltıldığı görüldü. Polis görüntülerden, olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen Ali Y. ve Nizam Y.'yi Seyhan ilçesinde yakaladı.

Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alınırken, çaldıkları tekstil ürünleri ve büro malzemeleri de gösterdikleri yerde bulundu. Zanlılardan Ali Y. depoyu kullanan şahıstan alacağı olduğunu, buna karşılık kumaş ve malzemeleri aldığını iddia etti. Nizam Y.'nin de arkadaşının alacağını olduğunu söylediğini bu nedenle ona yardım ettiğini söylediği öğrenildi. Zanlılar hırsızlık suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.