  • BIST 89.196
  • Altın 143,268
  • Dolar 3,6210
  • Euro 3,8161
  • Samsun 9 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 7 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 9 °C

Çin, Bin Adet Kargo Trenini Avrupa’ya Taşıyacak

» »
Çin, Bin Adet Kargo Trenini Avrupa’ya Taşıyacak
Ticaret devi Çin, geçen yıldan beri düşüş yaşadığı ihracatını canlandırmak için Avrupa'ya bin adet kargo treni taşıyacak.

Çin, bin adet kargo trenini 2017" de Avrupa'ya taşıyacak.

Ticaret devi Çin, geçen yıldan beri düşüş yaşadığı ihracatını canlandırmak için Avrupa'ya bin adet kargo treni taşıyacak. Chengdu Uluslararası Demiryolu Hizmetleri Şirketi, bugün Güneybatı Çin'in Chengdu şehrinden Avrupa'da gelen kargo trenlerinin geçen yıla oranda iki katına çıkacağını açıkladı. Chengdu şehri, Almanya, Polonya, Hollanda gibi ülkelere geçen yıl 460 adet kargo treni taşıdı. Chengdu bu alanda diğer Çin şehirlerine oranla daha fazla ihracat yapıyor. Chengdu 2016 yılında 1.56 milyar dolar değerinde 73 bin tonluk mal sattığını aktardı.

Güneybatı merkezi ise Avrupa'ya üç koldan demir yolu inşa etme planlarının olduğunu aktardı. Almanya'ya, Polonya'ya ve Hollanda'ya uzanan orta yol ile Türkiye'ye ve ötesine giden bir güney hattı ve Rusya'ya bir diğer kuzey yolu olmak üzere açıklandı. Şirket Başkanı FanCun'un yaptığı açıklamada yeni bağlantı yollarının Moskova ve İstanbul'a olacağını söyledi. FunCun, İstanbul ve Moskova'ya giden trenlerin yaklaşık 16 gün ve 10 gün sürede yapılması planlandığını ve her rota 2017'de sırasıyla 200 ve 150 trenle çalışmaya başlayacağını ekledi.

Çin, geçen ay ilk nakliye trenini Londra'ya gönderdi. Avrupa'da 15'inci şehir olarak, Çin-Avrupa nakliye tren hizmetlerine eklendi. Çin ile Avrupa arasındaki kargo tren hattının, riskli ve yavaş olan deniz ihracatına göre daha çok talep edildiği bildirildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vitaly Churkin, Son 3 Ayda Hayatını Kaybeden 5’inci Diplomat21 Şubat 2017 Salı 12:03
  • Unicef: "Bu Yıl Nijerya, Somali Ve Yemen’de 1 Milyon 400 Bin Çocuk Açlıktan Ölebilir"21 Şubat 2017 Salı 12:03
  • İstanbul’dan Yola Çıkan Yardım Tır, Suriye’deki Yetim Ve Şehit Eşlerine Ulaştı21 Şubat 2017 Salı 11:28
  • 200 Km Sürat Yaptı, 30 Ay Hapis Yatacak21 Şubat 2017 Salı 11:28
  • Aliyev’in Eşi Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Oldu21 Şubat 2017 Salı 11:23
  • Filipinler’in Pirinç Taraçaları Göz Kamaştırıyor21 Şubat 2017 Salı 11:03
  • Çamur İçinde Kılınan Namaz, Ülkeyi En Büyük Camiye Kavuşturdu21 Şubat 2017 Salı 10:48
  • Pakistan’da Adliyeye Saldırı: En Az 3 Ölü21 Şubat 2017 Salı 10:13
  • Melbourne’de Avm’nin Üzerine Uçak Düştü: 5 Ölü21 Şubat 2017 Salı 10:08
  • Brezilya, Kahve İthaline Başladı21 Şubat 2017 Salı 10:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti