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Cinayete Kurban Giden Irmak Kupal’ın Babası, Karısını Ve Kızını Öldürdü

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Cinayete Kurban Giden Irmak Kupal’ın Babası, Karısını Ve Kızını Öldürdü
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir hurdacı tarafından cinsel istismara maruz kaldıktan sonra boğularak öldürülen 4 yaşındaki Irmak Kupal'ın babası,...

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir hurdacı tarafından cinsel istismara maruz kaldıktan sonra boğularak öldürülen 4 yaşındaki Irmak Kupal'ın babası, eşi ve 10 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

Olay, bugün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ikamet ettiği evde cinnet getiren Bilal Kupal, eline aldığı bıçakla önce eşi Suriye Kupal'ı (27) ardından 10 yaşındaki kızı Ayşe Kupal'ı bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra bıçakla kendisini de çeşitli yerlerinden bıçaklayarak intihar girişiminde bulunan Bilal Kupal, komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından yaralı olarak Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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