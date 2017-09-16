Coca Cola’nın Ceo’su Muhtar Kent Kızını Evlendirdi

Coca Cola'nın CEO'su Muhtar Kent; Angelina Jolie, Jessica Alba ve Emma Watson gibi ünlülere tasarladığı mücevherleri satan kızı Selin Kent'i, Balıkesir'in...

Coca Cola'nın CEO'su Muhtar Kent; Angelina Jolie, Jessica Alba ve Emma Watson gibi ünlülere tasarladığı mücevherleri satan kızı Selin Kent'i, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gerçekleşen görkemli bir düğünle New York'un önemli yatırım yönetmeni ve ekonomi stratejisti Berke Nayman ile evlendirdi.

Ayvalık'ın en güzel koylarından biri olan Ortunç'ta, aynı adı taşıyan çam ağaçları ve denizin buluştuğu 5 yıldızlı bir otelde gerçekleşen düğünde Muhtar Kent'in son derece heyecanlı olduğu gözlendi.

En üst seviyede güvenlik tedbirlerinin alındığı düğüne seçkin davetliler, lüks yatlarla denizden ve lüks otomobillerle getirildi.

ABD'nin tanınmış iş adamları ve ekonomistlerinin yanı sıra Türkiye'nin en büyük holdinglerinin yönetim kurulu başkanlarını buluşturan düğünde; özel hazırlanmış bir tekne ile düğün alanına babası Muhtar Kent ile gelen gelin Selin Kent'i; tesisin iskelesinde bekleyen damat Berke Nayman tek başına karşıladı.

İskelede kıyılan nikahta; Selin Kent ile Berke Nayman'ın oldukça heyecanlı olmaları dikkatlerden kaçmadı.

ABD Başkanlık seçimlerinde Donald Trump'un rakibi olan Hillary Clinton'un da düğüne katılması beklenirken, son anda özel bir işi nedeniyle gelemediği öğrenildi. Düğünde; ABD'li bazı bakan ve bürokratların yanı sıra; Rahmi Koç, Ali Koç, Güler Sabancı, Cem Boyner, eşi Ümit Boyner, Halis Komili gibi birçok ünlü iş adamının hazır bulundu.

Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer'in deniz kıyısındaki iskelede kıydığı nikah töreninde damat ve gelinin iki yakın arkadaşları da nikah şahitliği yaptı.

Nikahı kıyan Belediye Başkanı Gençer, "Birbirine çok yakışmış bu iki gencimiz birbirlerini sevmişler. Birbirlerine aşık olmuşlar. Dünyanın en güzel duygusuna sahip olmuşlar. Ailelerine durumu açmışlar ve evlenmek istediklerini söylemişler. Aileleri de onaylamış ve daha sonra bize müracaat etmişler. Biz de sorduk soruşturduk. Evlenmelerinde herhangi bir sakıncanın bulunmadığını belirledik" dedi.

Önce Selin Kent daha sonra da Berke Nayman'dan "evet" yanıtını alan Gençer, genç çifti birbirlerine eş ilan etti.

Genç çiftin gözlerindeki mutluluk ışıltısının her zaman aynı şekilde parıldamasını dileyen Gençer, "Sizi aileleriniz çok özel yetiştirdi. Çok üzerinize titredi. Sizler de inşallah bu ülkeye böyle güzel insanlar yetiştirirsiniz. Bizim ülkemizin çağdaş ve Atatürkçü gençlere ihtiyacı var" dedi.

Selin Kent Nayman'a "Deden Ayvalıklı. Ailen Ayvalıklı. Ayvalık'ı çok iyi biliyorsun. Senin de malumun; Ayvalık bir zeytin ve zeytinyağı merkezi. Ben size şimdi zeytin duası edeceğim. İnşallah hayat size, zeytin ağacı gibi uzun ömürlü, zeytin tanesi gibi bereketli, zeytinyağı kadar sağlıklı ve zeytin dalının simgesi olan barış ve huzurlu bir hayat yaşamanıza vesile olur" ifadelerini kullandı.

Nikah töreni sonrasında başlayan eğlencede; Muhtar Kent ve eşi Defne Kent, tek tek davetlilerle ilgilenerek en iyi şekilde ev sahipliği yapmaya çalıştılar.