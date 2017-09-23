“Çocuk Ve Aile Fuarı” Çocuklar İçin Engelleri Kaldırıyor

Pendik'te düzenlenen ve engelleri kaldırmayı amaçlayan "Çocuk ve Aile Fuarı"na katılan işitme engelli çocuklar fuar alanındaki etkinliklerden indüksiyon...

Pendik'te düzenlenen ve engelleri kaldırmayı amaçlayan "Çocuk ve Aile Fuarı"na katılan işitme engelli çocuklar fuar alanındaki etkinliklerden indüksiyon döngü sistemi sayesinde duyarak ve hissederek yararlanabilecek.

Pendik'te gerçekleştirilen "Çocuk ve Aile Fuarı" çeşitli etkinliklerle devam ediyor. 21 Eylül Perşembe günü başlayan fuarda aileler için "bilinçli olmak" teması altında, "Mavi Balina bilgisayar oyununun çocuklara etkisi', "güvenli internet kullanımı" gibi çeşitli konularda paneller düzenleniyor. Fuar alanında çocuklar eğitici ve öğretici faaliyetlerin yanı sıra, müzik dinleyip dans ederek gönüllerince eğleniyor. Ayrıca işitme engelli çocuklar fuar alanında bulunan indüksiyon döngü sistemi sayesinde işitme cihazını "T" pozisyonuna alarak çeşitli etkinliklerden duyarak ve hissederek faydalanabiliyor.

"Burası bir yaşam platformu"

Fuarlar Genel Koordinatörü Ebru Goca, "Bu fuarda aileler için, meraklısı için, anneler babalar için ve çocuklar için diye ayırdığımız bir sürü etkinlik programımız var. Burası aslında bir yaşam platformu. Yani yaşamımızda çocuklu ailenin karşısına çıkabilecek her türlü eğitici öğretici her şeyi bir araya topladık. Temel amacımız tamamen faydaya dayalı ürünlerin olduğu, çocuğu eğiten, eğitirken öğreten, öğretirken düşündüren oyunların ve oyuncakların olduğu bir fuar bu" şeklinde konuştu.

"Engelleri kaldıran bir fuar olduk"

Temel amaçlarından bir diğerinin de sosyal sorumluluk misyonuyla farkındalık oluşturmak olduğunu kaydeden Goca, "İşitme engelli çocuklarımız artık duyabiliyorlar. Koklear implant dediğimiz teknolojiyi kullanan çocuklarımız var. Biz burada indüksiyon döngü sistemi koyduk. Koklear implant kullanmış olan tüm sağır çocuklarımız o işaretin olduğu her yerde çok rahat duyabiliyorlar, temiz ses alabiliyorlar, bunu uygulayan tek fuarız şuanda. O çocuklarımız buraya geldiğinde artık engelli değiller. Engelleri kaldırdık, engelleri kaldıran bir fuar olduk. O çocuklarımız istedikleri etkileşimi tüm etkinliklere katılarak yapabiliyorlar" dedi.

Aile ve çocuklarının yoğun ilgi gösterdiği fuar, 24 Eylül Pazar gününe kadar sürecek.