  • BIST 109.050
  • Altın 153,056
  • Dolar 3,8375
  • Euro 4,5051
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 8 °C
  • Rize 13 °C
  • Trabzon 12 °C

Çocuklar Fenerbahçe Antrenmanını Takip Etti

» »
Çocuklar Fenerbahçe Antrenmanını Takip Etti
Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü, Dünya Engelliler Haftası kapsamında; 12 Aralık 2017 Salı günü Türkiye Sektörler Ligi'nin desteklediği engelli...

Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü, Dünya Engelliler Haftası kapsamında; 12 Aralık 2017 Salı günü Türkiye Sektörler Ligi'nin desteklediği engelli çocuklar ve öğretmenleri ile birlikte Fenerbahçeli futbolcuları Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde ziyaret etti.

Fenerbahçe'nin antrenmanı öncesinde tesislere giden engelli çocuklar futbolcularla bir araya geldi. Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü ekibi minik taraftarlara Fenerbahçe ve ay yıldızlı bayraklar hediye etti. Futbolcular ve teknik heyetle tanışma fırsatı yakalayan ziyaretçiler bol bol fotoğraf çektirdi. Eğlenceli geçen ziyarette çocuklar sarı-lacivertlilerin antrenmanını da izlediler.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fenerbahçe, Adana Demirspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı12 Aralık 2017 Salı 17:53
  • Çocuklar Fenerbahçe Antrenmanını Takip Etti12 Aralık 2017 Salı 17:53
  • Omü’nün Bileği Ragbide Bükülmüyor12 Aralık 2017 Salı 17:38
  • Fenerbahçe’den Valbuena Cevabı12 Aralık 2017 Salı 17:38
  • İpekoğlu: “İstifa Edip Gitmemiz Samsunspor’a Ciddi Sıkıntılar Doğurur”12 Aralık 2017 Salı 17:38
  • Tamer Tuna: “30 Puanın Üzerine Çıkmak İstiyoruz”12 Aralık 2017 Salı 17:38
  • Yeni Malatyaspor’un Genç Oyuncuları İddialı Konuştu12 Aralık 2017 Salı 17:33
  • Ziraat Türkiye Kupası: Boluspor: 4 - Kasımpaşa: 112 Aralık 2017 Salı 17:33
  • Gazilerden Yeni Malatyaspor’a Moral12 Aralık 2017 Salı 17:28
  • Le Guen: "Turu Geçmekten Ötürü Rahatladım"12 Aralık 2017 Salı 17:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti