Çocuklar Fenerbahçe Antrenmanını Takip Etti

Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü, Dünya Engelliler Haftası kapsamında; 12 Aralık 2017 Salı günü Türkiye Sektörler Ligi'nin desteklediği engelli...

Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü, Dünya Engelliler Haftası kapsamında; 12 Aralık 2017 Salı günü Türkiye Sektörler Ligi'nin desteklediği engelli çocuklar ve öğretmenleri ile birlikte Fenerbahçeli futbolcuları Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde ziyaret etti.

Fenerbahçe'nin antrenmanı öncesinde tesislere giden engelli çocuklar futbolcularla bir araya geldi. Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü ekibi minik taraftarlara Fenerbahçe ve ay yıldızlı bayraklar hediye etti. Futbolcular ve teknik heyetle tanışma fırsatı yakalayan ziyaretçiler bol bol fotoğraf çektirdi. Eğlenceli geçen ziyarette çocuklar sarı-lacivertlilerin antrenmanını da izlediler.