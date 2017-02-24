Çocuklar Veremi Çizdi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, veremle mücadeleyi resmeden öğrenciler ödüllerini aldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, veremle mücadeleyi resmeden öğrenciler ödüllerini aldı.

Mudanya Verem savaş Derneği tarafından 70. Verem Savaş Haftası münasebetiyle açılan resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Mudanya'daki ilk ve ortaokullarda Verem hastalığını anlatan konferans ve resim yarışmaları düzenlediklerini söyleyen Dernek Başkanı Baytekin, "1959 yılında kurulan Mudanya Verem Savaş Derneği, tespit edilen gelir durumu düşük hastalarımıza her ay belirli miktarlarda gıda yardımı ile okula giden çocuklarına kırtasiye ve kıyafet yardımı yapıyor. Ayrıca yüksek okula giden öğrencilerimize burs vermekteyiz. 1947 yılında kutlanmaya başlanan Verem Eğitimi Haftası münasebetiyle milli eğitim ile çeşitli faaliyetler düzenledik" dedi.

Dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.