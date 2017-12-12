Çorum Belediyesi’nden 7 Kültür Yayını

Kentin kültür ve sanat hayatına yönelik birçok projeye imza atan Çorum Belediyesi yılın son kültür yayınlarını çıkardı.

Kentin kültür ve sanat hayatına yönelik birçok projeye imza atan Çorum Belediyesi yılın son kültür yayınlarını çıkardı.

2009-2017 yılları arasında toplamda 111 yayını kültür hayatına kazandıran Çorum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 2017 yılında toplamda 15 eser yayınladı. 2017 yılının son eserleri olarak da 7 kitabı daha kentin kültür yayın hayatına kazandırdı.

Yıllarını kent ile ilgili araştırmalara veren yazarlar tarafından hazırlanan "Çorumlu Şeyhülislamlar ve Alimler-Ethem Erkoç, Çorumda Yaşanmış İlginç Şakalar-Bahri Güven, Pamukkulak Hoca Recep Rahmi Tankaya- Muzaffer Gündoğar, Akşemseddin Camii Kataloğu- İrfan Yiğit- Mustafa Ercan, Cumhuriyet Arşivi Çorum Belgeleri Kataloğu-İrfan Yiğit, Osmanlı Arşivi Çorum Belgeleri Kataloğu-İrfan Yiğit" Ayrıca 28-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen "Teorik ve Sosyolojik Kökleriyle 15 Temmuz" Sempozyumu'nun bildirileri de Mehmet Sercan Ercan ve Hüsamettin İnaç tarafından kitaplaştırılarak Çorum'un kültür ve sanat belleğine kazandırıldı.

Eserlerin dağıtımı Turgut Özal İşmerkezi 4.katta yer alan Kent Arşivi'nden yapılacak.