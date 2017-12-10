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ÇORUM BELEDİYESPOR UZATMALARDA YIKILDI

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ÇORUM BELEDİYESPOR UZATMALARDA YIKILDI
Çorum Belediyespor, 3. Lig 3.grup 16. hafta maçında deplasmanda Kızılcabölük Semt Stadında Denizli temsilcisi Kızılcabölükspor ile karşı karşıya geldi.

Çorum Belediyespor, 3. Lig 3.grup 16. hafta maçında deplasmanda Kızılcabölük Semt Stadında Denizli temsilcisi Kızılcabölükspor ile karşı karşıya geldi. Çorum Belediyespor 1-0 önde götürdüğü karkbşılaşmanın uzatma dakikalarınhda kalesinde gördüğü golle sahadan bir puanla ayrılmak zorunda kaldı. 64'te Salim'le 1-0 öne geçen Çorum Belediyespor, 90+3. dakikada Melih’in golüne engel olamayınca haftayı 1 puanla kapatmak zorunda kaldı. Zekai ANIL

 

 

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