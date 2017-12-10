ÇORUM BELEDİYESPOR UZATMALARDA YIKILDI

Çorum Belediyespor, 3. Lig 3.grup 16. hafta maçında deplasmanda Kızılcabölük Semt Stadında Denizli temsilcisi Kızılcabölükspor ile karşı karşıya geldi. Çorum Belediyespor 1-0 önde götürdüğü karkbşılaşmanın uzatma dakikalarınhda kalesinde gördüğü golle sahadan bir puanla ayrılmak zorunda kaldı. 64'te Salim'le 1-0 öne geçen Çorum Belediyespor, 90+3. dakikada Melih’in golüne engel olamayınca haftayı 1 puanla kapatmak zorunda kaldı. Zekai ANIL
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