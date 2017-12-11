  • BIST 109.156
  • Altın 152,839
  • Dolar 3,8173
  • Euro 4,5053
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 2 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 9 °C

Çorum Merkez'de Kalender dönemi

»
Çorum Merkez'de Kalender dönemi
CHP Çorum Merkez İlçe Örgütü'nde başkanlık görevine delegelerin 241 oyunu alan İsmail Kalender seçildi

CHP Çorum Merkez İlçe Örgütü'nün kongresinde iki aday yarıştı. Yapılan seçim sonucunda kullanılan 348 oyun 241'ini alan İsmail Kalender, CHP Çorum Merkez İlçe Başkanı seçildi. Diğer aday İrfan Olukçu ise 107 oy aldı.

CHP Çorum Merkez İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi'ne, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Ankara Milletvekili Necati Yılmaz ve Çorum İl Başkanı Hasan Suvacı katıldı. Çorum Milletvekili Köse, iktidara gelmek için öncelikle buna inanmaları gerektiğini belirterek, "İçimizdeki umudu, heyecanı yitirmeyeceğiz" dedi. İl Başkanı Suvacı ise, il örgütü olarak 2019 yılında gerçekleştirilecek seçimlere, rehavetten kurtularak çalışmaya başlamaları gerektiğini kaydetti.  Mustafa DEMİRER / ÇORUM

chp-corum-merkez.jpg

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DEĞİŞİM ÖNCESİ SESSİZ BEKLEYİŞ11 Aralık 2017 Pazartesi 10:00
  • 'Çürümüş düzenlerini CHP'li belediyelere ödetemezler'10 Aralık 2017 Pazar 18:55
  • SP'den 'Kudüs İslam'ındır' mitingi10 Aralık 2017 Pazar 18:51
  • Kudüs'ü çocuk katilinin insafına terk etmeyiz10 Aralık 2017 Pazar 18:49
  • Trump'ın kararı kaosu tetikledi10 Aralık 2017 Pazar 18:46
  • Kınamadan öte bir duruş ortaya çıkmalı10 Aralık 2017 Pazar 18:43
  • İran ve Türkiye güvenlik için adım atmalı10 Aralık 2017 Pazar 18:41
  • Bahçeli: 'C ittifakı' mümkündür10 Aralık 2017 Pazar 18:37
  • CHP Merzifon'da Koparan dönemi10 Aralık 2017 Pazar 18:04
  • Boyabat'ta Sezer'le devam10 Aralık 2017 Pazar 18:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti