Çorum Merkez'de Kalender dönemi

CHP Çorum Merkez İlçe Örgütü'nde başkanlık görevine delegelerin 241 oyunu alan İsmail Kalender seçildi

CHP Çorum Merkez İlçe Örgütü'nün kongresinde iki aday yarıştı. Yapılan seçim sonucunda kullanılan 348 oyun 241'ini alan İsmail Kalender, CHP Çorum Merkez İlçe Başkanı seçildi. Diğer aday İrfan Olukçu ise 107 oy aldı.

CHP Çorum Merkez İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi'ne, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Ankara Milletvekili Necati Yılmaz ve Çorum İl Başkanı Hasan Suvacı katıldı. Çorum Milletvekili Köse, iktidara gelmek için öncelikle buna inanmaları gerektiğini belirterek, "İçimizdeki umudu, heyecanı yitirmeyeceğiz" dedi. İl Başkanı Suvacı ise, il örgütü olarak 2019 yılında gerçekleştirilecek seçimlere, rehavetten kurtularak çalışmaya başlamaları gerektiğini kaydetti. Mustafa DEMİRER / ÇORUM