Çorumlu şoförleri dualarla andılar

Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası mevlit programı düzenledi.

Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası mevlit programı düzenledi. Kamyoncular Garajı ve Nakliyeciler Sitesindeki mevlide, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Kılıç, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, şoför ve nakliyeci esnafı ile vatandaşlar katıldı.

Oda Başkanı Şahin, hem birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi hem de ahirete intikal eden oda üyelerini yad etmek, hayır duası ile anmak ve ruhlarını şad etmek için programı düzenlediklerini belirterek, "Birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçiyoruz. Çorum esnafı geçmişte olduğu gibi bugün de barış ve huzur ortamının bozulmasına asla müsaade etmeyecektir" dedi. Programda Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi.