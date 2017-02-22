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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “16 Nisan’ın Güçlü Bir Türkiye İçin Milat Olacağına İnanıyorum”

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “16 Nisan’ın Güçlü Bir Türkiye İçin Milat Olacağına İnanıyorum”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ben 16 Nisan'ın güçlü bir Türkiye için, lider bir Türkiye için, müreffeh bir Türkiye için bir milat olacağına...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ben 16 Nisan'ın güçlü bir Türkiye için, lider bir Türkiye için, müreffeh bir Türkiye için bir milat olacağına inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Açıklamasında geçmişteki cumhurbaşkanı, başbakan kavgalarına değinen Erdoğan, "Türkiye, yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki çekişmelerden, yetki karmaşalarından çok büyük zarar gördü. Darbelerin, muhtıraların yol açtığı siyasi kaoslar ve ekonomik krizler ülkeye ağır bir maliyet yükledi. Sadece geçmişte yaşanan cumhurbaşkanı, başbakan kavgaları dahi tek başına mevcut sistemi sorgulamak için yeterlidir. Ülkemizi göz göre göre kaosların, siyasi çekişmelerin ve istikrarsızlıkların içine atamayız. Bunun için sistemin temel taşlarının yerli yerine oturduğu, sorumlu ve güçlü bir yönetim anlayışını tesis etmeliyiz. Evet... Ben 16 Nisan'ın güçlü bir Türkiye için, lider bir Türkiye için, müreffeh bir Türkiye için bir milat olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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