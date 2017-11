Cumhurbaşkanı Erdoğan “Buğday” Filminin Galasına Katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Buğday" filminin galasına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Buğday" filminin galasına katıldı. Erdoğan, "İzlediğimiz bu film ile atılan bu adımla, sinema dünyasında Semih beyin bu kararlılığı ve azmi Türk sinemasının da nerelere geldiğini, gelmekte olduğunu göstermesi bakımından çok önemli" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "Buğday" filminin galasına katıldı. "Bal", "Süt" ve "Yumurta" üçlemesiyle bilinen yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun son filmi "Buğday", parlak bir kariyeri ve bildiği her şeyi terk eden bilim insanı Cemil Akman ile tohum genetiği uzmanı Prof. Dr. Suat Erin'in yolculuğunu konu ediniyor. Filmi izledikten sonra bir konuşma gerçekleştiren ve Semih Kaplanoğlu'nu yeni filminden dolayı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, senaryonun ortağı olması sebebiyle Kaplanoğlu'nun eşini de kutladı. "Ehli hünerin kadrini bilmek de büyük bir hünerdir" diyen Erdoğan, filmin yurt içinde ve yurt dışında hak ettiği ilgiyi göreceğine inandığını kaydetti. Zaman zaman haddini bilmeyen, kaliteyi hazmedemeyen nezaket fukarası şahısların çıkabildiğini ifade eden Erdoğan, "Bunlara verilecek en güzel cevap, işini en güzel, en kaliteli şekilde yapmaya devam etmektir. Biraz önce izlediğimiz Buğday filmi bizi gerek teknoloji ve bilim, gerekse tabiatla kurduğumuz ilişkileri çok ciddi olarak sorgulamaya yöneltiyor. Tüketim hırsının körüklendiği, hedonizmin teşvik edildiği bir sürecin bizi götüreceği yer hiçte parlak bir yer olmayacaktır. Aynı şekilde kapitalizmin sınır, ilke ve değer tanımadan yaygınlaştığı bir düzende, insanla beraber doğanın da tahribata uğraması mukadderdir. Bunun biz her fırsatta merhametli büyüme diyoruz, her platformda adaleti, dayanışmayı, kardeşliği savunuyoruz. Sadece teknolojik ve ekonomik büyümenin, bir ülkenin geleceği için yeterli olmadığını, beşeri kalkınmanın da elzem olduğunu ifade ediyoruz. Çevreye zarar veren her teknoloji, ne kadar hayatı kolaylaştırıcı olursa olsun, aslında namlusu insana dönmüş bir silahtır. İçinde bulunduğumuz ekosistemi tahrip eden her adımın sonu felakettir. Bu noktada acilen bir öz eleştiriye ihtiyacımız olduğunu düşüyorum, Buğday filmini bu açıdan da son derece anlamlı buluyorum. Filme katkı veren tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Buğday filminde görev alan tüm sanatçılarımızı, kameramanından teknisyenine kadar tüm sinema emekçilerimizi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

"Faaliyetlerimize kararlılıkla devam edeceğiz"

Başta salonda yer alan öğretmenler olmak üzere tüm eğitimcilerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik eden Erdoğan, "Tüm öğretmenlerimize şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Görev başında şehit olanlar ile afetlerde kazalarda kaybettiklerimiz başta olmak üzere, ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerimiz rahmetle yad ediyorum. Görevlerini hakkıyla yerine getirmiş, ülkesine ve milletine hayırlı nesiller yetiştirmiş bugün emekliliğini yaşayan öğretmenlerimize de hayırlı sağlıklı uzun ömürler niyaz ediyorum. Türkiye'nin bugünlere gelmesinde en büyük pay öğretmenlerimizindir. Ne yaparsak yapalım öğretmenlerimizin hakkını ödeyemeyeceğimiz çok iyi biliyoruz. Bu anlayışla 15 yıldır her alanda eğitim öğretim sistemimizi geliştirmeye, öğretmenlerimizin çalışma şartlarını iyileştirmeye çalışıyoruz, bundan sonra da faaliyetlerimize kararlılıkla devam edeceğiz. Yeni Türkiye'yi ülkemizin dört bir yanında fedakarca görev yapan öğretmenlerimizin gayretleriyle inşa edeceğiz. Özellikle izlediğimiz bu film ile atılan bu adımla sinema dünyasında Semih beyin bu kararlılığı ve azmi Türk sinemasının da nerelere geldiğini, gelmekte olduğunu göstermesi bakımından çok önemli. Aynı anda bir tarafta Amerika'dayız, bir tarafta Almanya'dayız, Türkiye'deyiz, Türkiye'nin içinde bir tarafta Konya'dayız, bir tarafta Nevşehir'deyiz, Aksaray'dayız bütün dünyayı bize Buğday filminde, o karıncanın azmiyle, batıyla doğuyu gezdirerek, buğday ambarlarına nasıl ulaşacağımızı da göstermesi bakımından çok anlamlıydı. Şahsım ve milletim adına Semih beyi, kardeşimi tebrik ediyorum ve başarılarının artarak devamını diliyorum. Temenni ederim ki, marifet iltifata tabidir ifadesi inşallah Buğday filmiyle karşılığını bulacak" diye konuştu.

Galaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra eşi Emine Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım da katıldı. Erdoğan'ın konuşmasının ardından, Semih Kaplanoğlu ve eşi sahneye davet edilerek hediye takdim edildi.