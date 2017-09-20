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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Myanmar’da Yaşanan Trajedinin Önüne Geçilmezse İnsanlık Tarihi Yeni Bir Kara Lekenin Utancıyla Baş Başa Kalacaktır"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Myanmar’da Yaşanan Trajedinin Önüne Geçilmezse İnsanlık Tarihi Yeni Bir Kara Lekenin Utancıyla Baş Başa Kalacaktır"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Myanmar'da yaşanan bu trajedinin önüne geçilmezse insanlık tarihi yeni bir kara lekenin utancıyla baş başa kalacaktır"...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Myanmar'da yaşanan bu trajedinin önüne geçilmezse insanlık tarihi yeni bir kara lekenin utancıyla baş başa kalacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, "Arakan Müslümanlarının köyleri yakılmakta, yüz binlerce insan bölgeden ve ülkeden göçe zorlanmaktadır. Bölgeden geç eden insanların yönlendirdiği Bangladeş'teki kamplar asgari insani ihtiyaçları dahi karşılayabilecek durumda değildir. Uluslararası toplum tıpkı Suriye'de olduğu gibi Arakan Müslümanlarının maruz kaldığı insani dram konusunda da iyi bir sınav verememiştir. Şayet Myanmar'da yaşanan bu trajedinin önüne geçilmezse insanlık tarihi yeni bir kara lekenin utancıyla baş başa kalacaktır. Asıl olan Bangladeş başta olmak üzere ülke dışına sığınan Arakan halkının asırlardır yaşadığı kendi topraklarında güven huzur ve refah içinde hayatlarını sürdürebilmelerini temin etmektir" ifadesini kullandı.

Türk yetkililerin Bangladeş'teki kampa gönderildiğini belirten Erdoğan, orada yapılan ziyarette gıda, ilaç ve giyim desteklerinin devam ettiğini dile getirdi.

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