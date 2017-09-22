Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Hakaretten 2 Kişi Gözaltına Alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet büyüklerine sosyal medyada hakaret edildiği ihbarı sonrası iki şüpheli gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet büyüklerine sosyal medyada hakaret edildiği ihbarı sonrası iki şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Çorlu Güvenlik Büro Amirliği'ne gelen ihbar üzerine, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet büyüklerine hakaret ettiği öne sürülen F.E. ve Y.E.'yi gözaltına aldı.

Gözaltına alınarak emniyete getirilen şahıslar, ifadelerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten adliyeye sevk edildi