  • BIST 104.123
  • Altın 145,449
  • Dolar 3,4885
  • Euro 4,1695
  • Samsun 23 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 21 °C
  • İzmir 22 °C
  • Ordu 22 °C
  • Sinop 21 °C
  • Giresun 21 °C
  • Amasya 19 °C
  • Rize 25 °C
  • Trabzon 25 °C

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Hakaretten 2 Kişi Gözaltına Alındı

» »
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Hakaretten 2 Kişi Gözaltına Alındı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet büyüklerine sosyal medyada hakaret edildiği ihbarı sonrası iki şüpheli gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet büyüklerine sosyal medyada hakaret edildiği ihbarı sonrası iki şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Çorlu Güvenlik Büro Amirliği'ne gelen ihbar üzerine, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet büyüklerine hakaret ettiği öne sürülen F.E. ve Y.E.'yi gözaltına aldı.

Gözaltına alınarak emniyete getirilen şahıslar, ifadelerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten adliyeye sevk edildi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hakkari’de Etkisiz Hale Getirilen Terörist Sayısı 7’ye Yükseldi22 Eylül 2017 Cuma 18:48
  • Kulu’da Trafik Kazası: 2 Yaralı22 Eylül 2017 Cuma 18:48
  • Samsun’da Uyuşturucu Ticaretinden 3 Tutuklama, 7 Adli Kontrol22 Eylül 2017 Cuma 18:48
  • Brüksel’in Türk Mahallesinde Narkotik Operasyonu22 Eylül 2017 Cuma 18:43
  • Mersin’de Nefes Kesen Kokain Operasyonu22 Eylül 2017 Cuma 18:38
  • 20 Bin Tl’lik Sahte Parayı Piyasaya Sürmeye Çalışırken Yakayı Ele Verdi22 Eylül 2017 Cuma 18:33
  • Yozgat’ta Uyuşturucu Operasyonda 3 Kişi Tutuklandı22 Eylül 2017 Cuma 18:33
  • Bolu’da Trafik Kazası: 3 Yaralı22 Eylül 2017 Cuma 18:28
  • Fethiye’deki Uyuşturucu Operasyonunda 3 Tutuklama22 Eylül 2017 Cuma 18:13
  • Malazgirt’te Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı22 Eylül 2017 Cuma 18:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti