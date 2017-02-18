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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatya Ziyareti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatya Ziyareti
MALATYA (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya temasları kapsamında Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

MALATYA (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya temasları kapsamında Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da düzenlenen toplu açılış töreninin ardından Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Beraberinde bakanlar, milletvekilleri ve kalabalık bir heyet ile birlikte Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çiçeklerle karşılayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Erdoğan'a Malatya Sultansuyu Harası'nda yetiştirilen Kahraman Mert isimli tayı hediye etti.

Belediye Binası girişinde yöresel kıyafetli yaşlı kadınlar tarafından çiçeklerle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Şehitler Köşesi'ni de inceledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada, down sendromlu çocuklar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ayrıca, Büyük Çimiş Mahalle Muhtarı Mehmet Akgün, Yaylımlı Mahalle Muhtarı Şeyho Karabulut ve Haçova Mahalle sakinlerinden Ali Duran tarafından da ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir bağlama hediye edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ziyaret sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Malatya'da ve belediyede ağırlamaktan büyük bir onur ve mutluluk duyduğunu belirterek, belediye hizmetleri ile ilgili bir brifing verdi.

Malatyalıların, her gelişlerinde büyük bir coşku ile kendilerini ağırladıklarını ve bağırlarına bastıklarını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan da Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır nezdinde bütün Malatyalılara bir kez daha teşekkür ettiğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ayrıca, Büyükşehir Belediyesi'nde 3 saate yakın kalan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onura akşam yemeği verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatya Ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatya Ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatya Ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatya Ziyareti

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