Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel İş Forumu’nda Yaptığı Konuşmada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin Referandum Kararıyla İlgili, “Irak Asla Parçalanmamalı Dedik Bugünde Biz Aynı Noktadayız. Irak’ın Toprak Bütünlüğün

IHAAW203720-GEN/20-09-2017 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin referandum...

IHAAW203720-GEN/20-09-2017 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin referandum kararıyla ilgili, "Irak asla parçalanmamalı dedik bugünde biz aynı noktadayız. Irak'ın toprak bütünlüğünden yanayız. Barzani'ye de "böyle bir yanlışın içine girmeyin" dedik. Ne yazık ki bu yanlışı şu anda yapmış durumdalar. Irak'ta böyle bir bağımsız devlet ilanına taraf değiliz. Orada Türkmenler de Araplar da var. Bütün bunların birlikteliğini bozmaya kimsenin hakkı yok" dedi. 20.09.2017 20:37:20 TSI NNNN