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Cumhurbaşkanı’nın Çağrısına Manisalı İş Adamlarından Cevap

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Cumhurbaşkanı’nın Çağrısına Manisalı İş Adamlarından Cevap
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam seferberliği çağrısı üzerine Manisa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından toplantı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam seferberliği çağrısı üzerine Manisa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından toplantı düzenlendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen Türkiye Sanayi Şurası'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu istihdam seferberliği çağrısı üzerine Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, istihdam seferberliği için toplantı düzenledi. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Bülent Koşmaz Hizmet Binası Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Erbil, SGK İl Müdürü Yavuz Kurt, İş-Kur İl Müdürü Sinan Aktaş, Manisa Esnaf Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Hasan Geriter, Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Mustafa Kaçire, Manisa'yı, Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, Manisa TSO üyeleri ve firma temsilcileri katıldı. Toplantıda "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı adına yürütülen çalışmalarda SGK ve İş-Kur temsilcileri tarafından istihdam teşvikleri işverenlere ve firma temsilcilerine anlatıldı.

Toplantının açılışında konuşan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Erbil, Türkiye'nin işsizlik sorununa çözüm bulması gerektiğini belirterek, devletin sağlamış olduğu desteklerle, el birliği ile bu sorunu çözeceklerini söyledi. Ülkedeki genç nüfusa dikkat çeken Erbil, "Türkiye Cumhuriyeti Devletinde her sene 1,5 milyon kişiye yeni istihdam alanları oluşturmamız lazım. Bu istihdamı oluşturacak olan bizleriz. 2016 yılında 2015 yılına göre yüzde 10,93 artışla Türkiye'nin en çok sanayi istihdamı oluşturan 4. şehriyiz. Ege Bölgesi ortalaması yüzde 4.05 iken biz yüzde 10.93 artışı yakaladık. Manisa artık bir sanayi şehri olmuştur. Sanayimiz her geçen gün büyümekte ve istihdam olarak artmakta" dedi.

Erbil'den üyelere istihdam çağrısı

Türkiye'nin işsizlik sıkıntısının bir şekilde çözülmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Erbil, "Hükümetimiz bu konuda yaklaşım gösterip destek oluyorsa iş hayatı olarak, işverenler olarak bu işsizliğe çözümü kendi içimizde bulmalıyız. Bütün üyelerimiz kendi çaplarından bir olur, on olur yeni istihdam sağlasın. İlk üç ay yeni işbaşı eğitimiyle başlayan insanların hem asgari ücret maaşlarını, hem de SSK primlerini devletimiz üstleniyor. Kalan dokuz ayda da işveren sadece bin 404'ünü veriyor. Bu tür politikalarda devletimizin ciddi destekleri var. Biz de Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak istihdam seferberliğini canı yürekten destekliyoruz. Devletimiz üzerine düşeni yapmıştır. Yapmaya da devam edecektir. Sıra bizde. Biz de Türkiye için elimizi taşın altına koyacağız" diye konuştu.

Erbil'in konuşmasının ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MCBÜSEM) Müdürü ve Manisa TSO Akademik Danışmanı Mahmut Kargın'ın moderatörlüğünde, İŞKUR İl Müdürü Sinan Aktaş ve SGK İl Müdürü Yavuz Kurt katılımcılara "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı kapsamında uygulanan teşviklerle ilgili bilgi verdi. Toplantının sonunda Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Bankoğlu, İŞKUR İl Müdürü Sinan Aktaş ve SGK İl Müdürü Yavuz Kurt adına SGK İl Müdürlüğü Özel Kalem Şefi Ayhan Olukçu'ya günün anısına plaket takdim etti.

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