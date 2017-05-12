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Dahi Çocuklardan Çizgiyi Takip Eden Robot

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Dahi Çocuklardan Çizgiyi Takip Eden Robot
Siirt Fen Lisesi ve Sancaklar Ortaokulunda eğitim gören 2 öğrenci, siyah çizgiyi takip eden, beyaz çizgiden ise kaçan robot yaptı.

Siirt Fen Lisesi ve Sancaklar Ortaokulunda eğitim gören 2 öğrenci, siyah çizgiyi takip eden, beyaz çizgiden ise kaçan robot yaptı. Çocukların robotu, sergilendiği fuarda büyük ilgi gördü.

Siirt'te, Fen Lisesi Öğrencisi Bilal Amcalar ve Sancaklar Ortaokulu Öğrencisi İsmail Güneş adlı öğrenciler, Proje Danışmanı Yusuf Bilgen koordinatörlüğünde çizgi izleyen robot yaptı. Öğrencilerin kendi imkanlarıyla aldığı elektronik cihazlarla yaptıkları robot, siyah çizgiyi takip edip, beyaz çizgiden kaçarken, sergilendiği TÜBİTAK Fuarı'nda yoğun ilgi gördü.

Siirt Bilim Sanat Merkezi olarak TÜBİTAK Fuarı'nı gerçekleştirdiklerini belirten Proje Danışmanı Yusuf Bilgen, 20'ye yakın projenin sergilendiği fuarda birbirlerinden önemli çalışmanın hazırlandığını söyledi. Bilgin, "Fuarda çizgi izleyen robotumuz var. Tamamen kendi öğrencilerimiz hem mekanik sistemini hem de programlamasını bitirdiği bu robot kendisi hareket ediyor. Öğretmenler olarak bu tür faydalı projelere öğrencilerimize destek oluyoruz" dedi.

"Sürücüsüz araçlar yapabiliriz"

Proje çalışmasıyla ilgili bilgi veren Fen Lisesi öğrencisi Bilal Amcalar, "Siyah çizgiyi gördüğü zaman takip eden, beyaz çizgi gördüğü zaman da kaçan bir robot yaptık. Bu günlük hayatımızda sürücüsüz araçlar, otobüsler yapabiliriz anlamına geliyor. Hiç yolundan sapmayan otobüsler hayatımızı kolaylaştırabilir. Buna merakım vardı, internette gördüm ve yaptım" diye konuştu.

Sancaklar Ortaokulu öğrencisi İsmail Güneş ise hazırladıkları proje çalışmasına ilgi duyulduğunu belirterek, robotlara karşı özel merakı bulunduğunu, bu robotu bir sonraki yıl daha gelişmiş şekliyle hazırlamayı amaçladıklarını söyledi.

Dahi Çocuklardan Çizgiyi Takip Eden Robot

Dahi Çocuklardan Çizgiyi Takip Eden Robot

Dahi Çocuklardan Çizgiyi Takip Eden Robot

Dahi Çocuklardan Çizgiyi Takip Eden Robot

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