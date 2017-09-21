Darende’de Devlet Vatandaş Buluşmaları Devam Ediyor

Darende Kaymakamlığı tarafından her ay belirlenen bir mahallede yapılması planlanan devlet vatandaş buluşmasının ikincisi Balaban Mahallesinde yapıldı.

Darende Kaymakamlığı tarafından her ay belirlenen bir mahallede yapılması planlanan devlet vatandaş buluşmasının ikincisi Balaban Mahallesinde yapıldı. Toplantıda Mahallede yaşanan sıkıntılar konuşularak çözüm yolları arandı.

Balaban Mahallesi sosyal tesislerinde yapılan toplantıda konuşan Mahalle Muhtarı Cemal Çelebi, mahallenin en önemli sorununun içme suyu olduğunu söyledi.

Çelebi, mahalle sakinlerinin sondajlardan çıkarılan sağlıksız suyu içtiğini ileri sürerek, "Konuyla ilgili, Malatya Büyükşehir Belediyesine defalarca müracaat etmemize rağmen, bir çözüm bulunamadı. Ayrıca Balban Mahallesinde kapalı spor salonumuz yok, dolayısıyla gençlerin spor yapma imkanı sınırlanıyor. Bunun yanında mahallemizde park ve oyun alanları yok. Biz, tüm bu sorunların en kısa sürede çözülmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantıda konuşan, Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince ise, ilk toplantıyı ilçe merkezinde muhtarlarla yaptıklarını hatırlatarak, "İkincisini Balaban'da yapıyoruz, ciddi bir katılım var. Ben bu katılımlarından dolayı herkese teşekkür ediyorum. Vatandaşlarla bir araya gelmenin önemli katkıları vardır. Bizim göremediğimiz ama sizlerin gördüğü sorunlar olabilir. Bu toplantıların önemi budur. Amacımız, istişare etmek, sorunları ve önerileri vatandaşlardan bire bir dinlemek ve çözüm yolları aramaktır" ifadelerini kullandı.

Darende Kaymakamlığının organize ettiği ve Balaban Mahallesinde yapılan devlet vatandaş buluşmasına Kaymakam Enver Hakan Zengince, Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Kazancıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Mehmet Dengir Maden, Balaban Mahalle Muhtarı Cemal Çelebi, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.