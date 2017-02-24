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Deaş Operasyonu Zanlısı 3 Iraklı Adliyeye Sevk Edildi

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Deaş Operasyonu Zanlısı 3 Iraklı Adliyeye Sevk Edildi
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına...

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 Irak vatandaşı adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'ın çatışma bölgeleri ile irtibatlı şahısların eylem ve faaliyetlerini tespit ve deşifresine yönelik yaptığı çalışma doğrultusunda örgütle bağlantılı oldukları iddia edilen Irak uyruklu Abdulsattar Ali O.(30), İsmail I. (27) ve Maherhameed K.(46)'yı İlkadım ilçesi Bahçelievler, Fevziçakmak ve Zeytinlik Mahallelerindeki 3 ayrı adreste 2 gün önce yakalayarak gözaltına almıştı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Iraklı 3 kişi bugün "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

Gözaltına alınan Irak uyruklu Abdulsattar Ali O.'nun daha önceki dönemlerde Irak'ın Bağdat, Musul, Kain ve El Ambar şehirlerinde terör örgütü DEAŞ içerisinde savaşçı olarak faaliyet gösterdiği, daha sonra Irak'tan Suriye'ye, oradan da yaklaşık 5 ay önce kaçak yolla Türkiye'ye giriş yaptığı, Maherhameed K.'nin Irak'ta DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği, örgüt adına dini hükümlere uymayanlara verilecek cezaları belirlediği, şahsın bu tarihten yaklaşık 7 ay önce Irak'ın Musul şehrinden Samsun'da geldiği, İsmail I.'nın ise 2014-2015 yıllarında DEAŞ mensuplarının Irak Telafer şehrine gelmesine müteakip terör örgütüne biat ettiği, örgüt içerisinde yaklaşık 2 yıl silahlı olarak faaliyet gösterdiği, örgüt Telafer'i kontrol altına aldıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte Telafer'de DEAŞ adına halka dini kuralları uygulama faaliyetlerinde bulunduğu, emirlerine uymayanları örgütün talimatları doğrultusunda cezalandırdıkları, 2015 yılı Aralık ayında ise kaçak yolla Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi.

Deaş Operasyonu Zanlısı 3 Iraklı Adliyeye Sevk Edildi

Deaş Operasyonu Zanlısı 3 Iraklı Adliyeye Sevk Edildi

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