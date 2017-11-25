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Demirci’de Öğrencilerden Öğretmenlerine Farklı Kutlama

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Demirci’de Öğrencilerden Öğretmenlerine Farklı Kutlama
Manisa'nın Demirci ilçesinde öğrenciler Öğretmenler Günü'nü bu yıl farklı kutladı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde öğrenciler Öğretmenler Günü'nü bu yıl farklı kutladı.

Öğrenciler "Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun" yazısını okullarının bahçelerine yazıp tepegözle görüntü alarak güzel bir video klip hazırladı. Düzenlenen klibi daha sonra sosyal medyada paylaşan öğrenciler öğretmenlerinin günlerini kutladı. Düzenlenen klip Demirci ilçesinde bu yıl kutlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları programında da büyük beğeniyle izlendi.

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