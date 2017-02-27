Demokrat Parti'ye Samsun damgası

Demokrat Parti'nin 12. Olağan Kongresi'nde mevcut Genel Başkan Gültekin Uysal, yeniden seçilerek güven tazeledi. Yönetime Samsunlular damga vurdu

Demokrat Parti'nin 12. Olağan Kongresi'nde mevcut Genel Başkan Gültekin Uysal, yeniden seçilerek güven tazeledi. Demokrat Parti Samsun yöneticilerinden Hamdi Kurubaş Yüksek Haysiyet Divanı'na, Erdem Demirdağ ve İl Başkanı Cengiz Aktaş Genel İdare Kurulu'na, Ertekin Sezer, Ahmet Karslı, Sinan Genç ve Mustafa Yaman ise Merkez Karar Kurulu Üyelikleri'ne seçildiler.

Genel Başkan Gültekin Uysal, "Millet için var olan Demokrat Parti, millet için var olmaya devam edecektir. Bizler ecdadımızın mirasını istiyoruz. Kürşad'ın cesaretini, Ömer'in adaletini, Ali'nin hamiyetini, Alpaslan'ın kabiliyetini, Fatih'in muzafferiyetini, Süleyman'ın ferasetini, Hamid'in dirayetini, Menderes’in vasiyetini ve Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyetini istiyoruz. Ve bir kez daha hatırlatmak istiyoruz; tek bir kişi için değil bütün bir Türk Milleti'nin geleceği için 'hayır' diyoruz" dedi.