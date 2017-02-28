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Derbinin Ardından İki Grup Kavga Etti

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Derbinin Ardından İki Grup Kavga Etti
Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasının ardından maçı birlikte izleyen iki grubun taraftarı kavga etti.

Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasının ardından maçı birlikte izleyen iki grubun taraftarı kavga etti. Kavgada kullanılan gaz bombası nedeniyle çok sayıda vatandaş etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasının ardından Kastamonu'da Kuzeykent İş Merkezinde maçı birlikte izleyen iki takımın taraftarları arasında tartışma çıktı. Tartışma sokağa taşarak iki takımın arasında kavgaya dönüştü. Polis ekiplerinin yetersiz kaldığı kavgaya çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. Kavga edenleri ayıramayan çevik kuvvet ekipleri gruba gaz bombası ve biber gazıyla müdahale etti. Gaz bombası ve kullanılan biber gazı nedeniyle kavga edenlerle birlikte etraftaki kafelerde oturan vatandaşlar etkilendi. Çok sayıda ambulansın sevk edildiği olay yerinden kavgada yaralanan vatandaşlarla olaya müdahale etmek için kullanılan gaz bombası ve biber gazından etkilenen çok sayıda vatandaş hastaneye kaldırıldı. Çıkan olayda kavda ettiği tespit edilenler de polis ekiplerince gözaltına alındı.

Derbinin Ardından İki Grup Kavga Etti

Derbinin Ardından İki Grup Kavga Etti

Derbinin Ardından İki Grup Kavga Etti

Derbinin Ardından İki Grup Kavga Etti

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