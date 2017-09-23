Dev derbiye saatler kaldı işte muhtemel 11'ler

Süper Lig'de nefesler tutuldu. Yılın ilk büyük İstanbul derbisinde Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Süper Lig 'in 6. haftasında Fenerbahçe , Beşiktaş 'ı konuk edecek. 23 Eylül Cumartesi 19:30'da başlayacak müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Müsabakanın orta hakemi Ali Palabıyık olacak.

Sezon başında UEFA Avrupa Ligi'ne erken veda eden ve Süper Lig'e de kötü bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, derbiyi kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Dirar ve Van Persie yok, Skrtel belirsiz

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Nabil Dirar ile Robin van Persie, derbide forma giyemeyecek.

Bu iki futbolcunun yanı sıra sarı-lacivertlilerde Slovak futbolcu Martin Skrtel'in de durumu belirsizliğini koruyor. Tecrübeli futbolcunun son durumu maç saatinde belli olacak.

Adriano yok, Medel sağ beke

Ligde henüz mağlubiyeti bulunmayan iki takımdan biri olan Beşiktaş, tek puan kaybını ikinci haftada Kasımpaşa ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak yaşadı. Siyah-beyazlı ekip son üç haftada Bursaspor, Kardemir Karabükspor ve Atiker Konyaspor'u mağlup ederek galibiyet serisi yakaladı.

Ligin 4. haftasında Kardemir Karabükspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Dusko Tosic'in cezası sona erdi. Atiker Konyaspor maçında cezasını çeken Sırp futbolcu, görev verilmesi halinde derbide forma giyebilecek.

Derbi öncesinde Beşiktaş'ta Adriano Correia'nın sakatlığı devam ediyor.

Atiker Konyaspor ile Vodafone Park'ta oynanan maçta sakatlanarak 40. dakikada yerini Necip Uysal'a bırakan ve tedavisi süren Adriano derbide görev yapamayacak. Brezilyalı futbolcunun yerine sağ bekte Gary Medel'in şans bulması bekleniyor.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe : Volkan, Isla, Neto, Neustaedter, Hasan Ali, Josef, Ozan, Alper, Valbuena, Giuliano, Janssen

Beşiktaş : Fabri, Medel, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Quaresma, Babel, Cenk