Devrilen Mazot Yüklü Tanker Yandı

Artvin'in Borçka ilçesinde kontrolden çıkıp devrildikten sonra alev alan mazot yüklü tanker kullanılamaz hale geldi.

Artvin'in Borçka ilçesinde kontrolden çıkıp devrildikten sonra alev alan mazot yüklü tanker kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon'dan Ardahan'a mazot götüren Tekin Aydın (54) yönetimindeki 75 AS 708 plakalı tanker, Borçka ilçesi İbrikli köyü yakınlarında virajda kontrolden çıkıp devrildikten sonra alev aldı. Araçta sıkışan Tekin Aydın, diğer sürücüler tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik müdahaleyle yangını söndürdü. Kaza nedeniyle kapanan karayolu aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açılırken, tankerin yanma anı cep telefonu ile kaydedildi.