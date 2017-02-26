  • BIST 88.258
  • Altın 145,965
  • Dolar 3,5936
  • Euro 3,8018
  • Samsun 7 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 13 °C
  • İzmir 19 °C
  • Ordu 6 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya 7 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 6 °C

Devrilen Mazot Yüklü Tanker Yandı

» »
Devrilen Mazot Yüklü Tanker Yandı
Artvin'in Borçka ilçesinde kontrolden çıkıp devrildikten sonra alev alan mazot yüklü tanker kullanılamaz hale geldi.

Artvin'in Borçka ilçesinde kontrolden çıkıp devrildikten sonra alev alan mazot yüklü tanker kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon'dan Ardahan'a mazot götüren Tekin Aydın (54) yönetimindeki 75 AS 708 plakalı tanker, Borçka ilçesi İbrikli köyü yakınlarında virajda kontrolden çıkıp devrildikten sonra alev aldı. Araçta sıkışan Tekin Aydın, diğer sürücüler tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik müdahaleyle yangını söndürdü. Kaza nedeniyle kapanan karayolu aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açılırken, tankerin yanma anı cep telefonu ile kaydedildi.

Devrilen Mazot Yüklü Tanker Yandı

Devrilen Mazot Yüklü Tanker Yandı

Devrilen Mazot Yüklü Tanker Yandı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yaşlı Çift Karbonmonoksit Gazından Zehirlenerek Hayatını Kaybetti26 Şubat 2017 Pazar 14:28
  • İnşaatta Sopayla Dövdükleri Genci Kameraya Çeken 2 Şahıs Yakalandı26 Şubat 2017 Pazar 14:23
  • 2 Saat Arayla İki Camiyi Soymaya Kalkıştı26 Şubat 2017 Pazar 14:13
  • Otomobillerin Jant Ve Lastiğini Çalan Şüpheliler Yakalandı26 Şubat 2017 Pazar 14:08
  • Vazo İçerisinde Uyuşturucu Sevkiyatı26 Şubat 2017 Pazar 14:03
  • Yangın Bir Evi Kullanılamaz Hale Getirdi26 Şubat 2017 Pazar 13:58
  • Samsun’da Trafik Kazası: 2 Ölü, 6 Yaralı26 Şubat 2017 Pazar 13:53
  • Elazığ’da Trafik Kazaları: 6 Yaralı26 Şubat 2017 Pazar 13:38
  • Yasa Dışı Bahis Operasyonu26 Şubat 2017 Pazar 13:28
  • Pkk Sığınağında Terörist Cesetleri Bulundu26 Şubat 2017 Pazar 13:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti