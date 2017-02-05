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Devrilen TIR'da sıkıştı

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Devrilen TIR'da sıkıştı
Samsun'a hafriyat yükü getiren Cemalettin Gülmez'in kullandığı TIR, Amasya'da virajı alamayarak kontrolden çıktı ve devrildi. 15 gün önce işe başlayan Gülmez, hayatını kaybetti

Tokat’ın Turhal İlçesi'nden Samsun’un Havza İlçesi'ne mıcır nakletmek için erkenden yola çıkan 47 yaşındaki Cemalettin Gülmez’in kullandığı 66 LU 301 plakalı tır, Kapıkaya köyü girişindeki virajı geçtikten sonra kontrolden çıkarak önce istinat duvarına, ardından yan yatarak yolun ortasındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada, sürücü Gülmez olay yerinde hayatını kaybetti. 

KARDEŞİ PEŞİNDEN KOŞTU
Gülmez’in cenazesi olay yerine gelen Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Cenazenin götürüldüğü esnada olay yerine gelip kardeşinin peşinden koşan ağabeyini çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. Polis ve jandarma ekipleri inceleme yaparken, Amasya-Tokat karayolunun tek yönü yaklaşık 3 saat boyunca ulaşıma kapandı. Tır sürücüsünün arkadaşlarından Mustafa Karabacak, sabah birlikte namaz kılıp peş peşe yola çıktıkları 4 çocuk babası Gülmez’in 15 gün önce işe başladığını, akşam şantiyede kalırken 3 gün önce vatani görevini yapmak için Manisa’ya gönderdiği oğlu ile telefonda görüştüğünü anlattı. 

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