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Didim Belediyesinden Doğalgaz Müracatı

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Didim Belediyesinden Doğalgaz Müracatı
Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay Didim'e Doğalgaz gelmesi noktasında BOTAŞ'a müracaat ettiklerini söyledi.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay Didim'e Doğalgaz gelmesi noktasında BOTAŞ'a müracaat ettiklerini söyledi.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay haftalık basın toplantısında yeni müjdeler verdi. Başkan Atabay Didim'e Doğalgaz'ın gelmesi noktasında belediye olarak BOTAŞ'a müracaat ettiklerini ifade ederek "BOTAŞ'a içerik yazımızı yazdık. Özel olarak bu konuyu takip ediyorum. Ülke genelinde bir çok yerine başvuru mevcut olduğunu gördük. 1 hafta içerisinde BOTAŞ ile bu konuda yazışmalarımız olacak."dedi.

Didim'in havası itibariyle özellikle emekli ve yaşlı kesimin tercih ettiği bir yer olduğunu belirten Başkan Atabay ilçede iklimlerinde değişmeye başladığını, ısınma ihtiyacının en temek ihtiyaç olduğu için doğalgaz'ın ilçeye gelmesinin ilçeye olan tercihin daha da artmasına neden olacağını söyledi.

Doğalgazla ilgili geçmişte imza kampanyası başlatıldığını ancak yeterli imzanın toplanamadığı için o dosyanın kapandığını belirten Atabay, "Bu açılan yeni bir dosya. Şu an tarih söylemek için çok erken. EPDK'dan olumlu neticeyi alıp, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na tasdik ettirmemize bağlı olan bir şey" dedi.

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