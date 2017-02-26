Didim Söke’de 3 Puan Kopardı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Ggrup ekiplerinden Didim Belediyespor, evinde ağırladığı Sökespor'u 2-1 mağlup ederek haftalar sonra 3 puanla tanıştı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Ggrup ekiplerinden Didim Belediyespor, evinde ağırladığı Sökespor'u 2-1 mağlup ederek haftalar sonra 3 puanla tanıştı.

MAÇTAN DAKİKALAR: Dk7'de Didim Belediyespor cesa sahası dışında çift vuruş kazandı. Topu başına geçen Muhammed sak sert bir vuruşla barajı geçirerek topu filelerle buluşturdu (1-0)

Dk 15'de Didim Belediyespor'lı Ümit'e yapılan bir hareket sonrasında 4. hakeme itiraz eden Didim Belediyespor antrenörü Ayhan Yıldız, orta hakem tarafından tribüne gönderildi.

İlk yarıda Söke'de ele geçirdiği pozisyonları cömertçe harcayınca ilk yarı 1-0 ev sahibi ekibinin üstünlüğüyle sona erdi.

Dk 76'da Didim Belediyespor'lı Ümit'in sağdan ortasında ceza sahasında göğsüyle düzelten Malik sert bir sutla topu filelere gönderdi. (2-0)

Dk 87'de Söke'de Emer'in ortasında ceza sahasında topa kafayla vuran Salıou skoru 2-1 yaptı. Maçta başka gol sesi çıkmayınca Didim maçı 2-1 kazandı.

"LİGDE KAL PRİMİ KAP"

Didim Belediyespor, haftalardır süren 3 puan hasretini Söke maçında dindirirken, maç sonunda galibiyeti taraftarlarıyla kutladı. Maç sonrasında Didim belediyesporlı futbolculara yönetim tarafından prim verilirken, soyunma odasına giren ve Didim'de ikamet eden İşadamı Ramazan Kaya'nın şirketi ise takımın ligde kalması durumunda futbolculara 100 bin TL'lik prim açıkladı.

Stad: Didim Şehir stadı

Hakemler: Efe Soysal (Orta hakem) Gökhan Arık, Güner Mumcu Taştan

DİDİM BELEDİYESPOR: Tayfun** Varol** Ceyhun** Yücel** Emre** Malik*** (Dk90+1Civan?) İsmail*** Ümit*** (Dk Mehmet Bozkurt?) Mustafa Fehmi** (Dk77 Burçin*) Turgut** Muhammed Sak**

SÖKESPOR: Ufuk* Gökhan* Kaan Bartu* Murat Efe* Ali Aykan* (Dk 80 Abdullah?) ( Fikret?) Mehmet ali* Emer** Hakan*(Dk63 Salıou*) Ferdi* Rıza* Kaptan Kaan*

Sarı Kart: Yücel, Muhammed,Emre,Tayfun, Ümit,Ceyhun (Didim Belediyespor) Kaan Bartu, Ferdi, Rıza, Gökhan,Fikret, Kaptan Kaan (sökespor)

Goller: Dk 7 Muhammed Sak, Dk 76 Malik (Didim Belediyespor) Dk 87 Salıou (Sökespor)