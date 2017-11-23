Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Roma’da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10. Türk-İtalyan Forumu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere İtalya'nın başkenti Roma'ya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10. Türk-İtalyan Forumu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere İtalya'nın başkenti Roma'ya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10. Türk-İtalyan Forumu'na katılmak ve temaslarda bulunmak üzere İtalya'nın başkenti Roma'ya geldi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, temasları kapsamında İtalyan mevkidaşı Angelino Alfano ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-İtalya ilişkileri, Türkiye-AB ilişkileri, Libya, Suriye, Lübnan ve Orta Doğu'daki gelişmeler, iki ülkenin de karşı karşıya kaldığı sığınmacı sorunu ticaret hacmini arttırma ve iki ülke arasındaki ortak iş birliğini daha da ilerletme konuları ele alındı. İtalya Dışişleri Bakanı Alfano ile görüşmesinin ve 10.Türk-İtalyan Forumu'ndaki hitabının ardından Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşı Alfano ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Roma'da bulunan NATO Savunma Koleji'nde "NATO İşbirliği Niçin Hala Önemli" başlıklı toplantıya katılan Bakan Çavuşoğlu, öğrenci ve komutanlara Türkiye'nin bakış açısını ve tecrübelerini anlattı.

Bakan Çavuşoğlu, Roma'daki temaslarının son bölümünde Yabancı Basın Birliğinde "MED Forum" kapsamında düzenlenen "Akdeniz'deki güvenlik zorlukları ve Türkiye'den görünüm" başlıklı seminere katıldı.