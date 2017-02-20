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Dışişleri Sözcüsü Müftüoğlu’ndan İran’a Yanıt

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Dışişleri Sözcüsü Müftüoğlu’ndan İran’a Yanıt
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, "İran'ın kendisine yönelik eleştirileri dile getiren ülkeleri itham etmek yerine, yapıcı...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, "İran'ın kendisine yönelik eleştirileri dile getiren ülkeleri itham etmek yerine, yapıcı adımlar atması ve bölgesel politikalarını gözden geçirmesi beklenir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi'nin Türkiye'ye yönelik ithamlarına cevap verdi. Bir soruya verdiği yanıtta Müftüoğlu, "Bölgedeki krizler nedeniyle ülkesine mülteci olarak sığınan insanları dahi savaş alanına sürmekten çekinmeyen bir ülkenin bölgedeki gerginliğin ve istikrarsızlığın sorumlusu olarak başkalarını itham etmesini kabul etmek de anlamak da mümkün değildir. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi'nin, ülkesinin bölge politikalarının takdir edildiği ve adil bulunduğu yönündeki ifadeleri ise, Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası platformlarda bu ülke hakkında yoğun olarak dile getirilen endişe ve şikayetler karşısında büyük bir çelişki oluşturmaktadır. İran'ın kendisine yönelik eleştirileri dile getiren ülkeleri itham etmek yerine, yapıcı adımlar atması ve bölgesel politikalarını gözden geçirmesi beklenir" ifadelerini kullandı.

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