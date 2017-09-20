Dünya Dağ Bisiklet Şampiyonası Cumhurbaşkanlığı Himayesinde

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya'da düzenlenecek 2020 Uluslararası Dünya Dağ Bisikleti Şampiyonasının Cumhurbaşkanlığı...

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya'da düzenlenecek 2020 Uluslararası Dünya Dağ Bisikleti Şampiyonasının Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirileceğini açıkladı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya'da düzenlenecek olan 2020 Uluslararası Dünya Dağ Bisikleti Şampiyonası ile ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ve Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı Mücahit Küçükyılmaz ile görüşen Başkan Toçoğlu, 2020 Uluslararası Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nın Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirileceği müjdesini paylaştı.

"2018'den itibaren"

Şehrin tanıtımı açısından 2020 Dünya Dağ Bisikleti Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak olmanın önemine değinen Başkan Toçoğlu, "Şehrimizin tanıtımının yanında, bisiklet kültürünün gelişmesi açısından da önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. Organizasyon tarihine kadar gerçekleştirilecek MTB Cup yarışları da şehrimizde düzenlenecek. Bunların ilkini bu yıl gerçekleştirdik. Organizasyon büyük beğeni kazandı. 2018 yılından itibaren ise Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından yürütülen Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası organizasyonu 2018-2020 yılları arasında Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde yürütülecek" diye konuştu.

"Örnek bir şampiyona"

Başkan Toçoğlu sözlerinin devamında, "Cumhurbaşkanlığı devletimizin en üst kurumu. Organizasyonun himayelerinde gerçekleşecek olması hem ülke tanıtımı, hem şehrimizin tanıtımı açısından bize çok önemli bir yol açacak. Organizasyonun ilgi çekmesi açısından da büyük katkı sağlayacak. Bizde turnuvaya en iyi şekilde hazırlanacak, üzerimize düşeni en güzel şekilde yapacağız. 2020'ye kadar dünyanın gözü Sakarya'da olacak. Yarışları himayelerine alarak bizi onurlandıran ve Türk sporuna büyük destek sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı arz ediyoruz. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.