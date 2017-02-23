Dünya Enerji Devleri İstanbul’da Bir Araya Gelecek

Bu yıl 8'incisi düzenlenecek Boğaziçi Zirvesi için çalışmalara başlayan Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP), küresel enerjinin referans ismi olan...

Bu yıl 8'incisi düzenlenecek Boğaziçi Zirvesi için çalışmalara başlayan Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP), küresel enerjinin referans ismi olan Katarlı Al-Attiyah'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttüğü Abdullah Bin Hamad Al-Attiyah Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Vakfı ile İstanbul'da bir gün boyunca enerji zirvesi düzenleyecek.

Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) tarafından 7 yıldan bu yana düzenlenen Boğaziçi Zirvesi'nin sekizincisi için çalışmalar başladı. UİP, Zirve'de bir gün boyunca düzenlenecek olan enerji panellerinin ortağı olmak üzere Abdullah Bin Hamad Al-Attiyah Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Vakfı ile 5 yıllık anlaşma imzaladı.

Gerçekleştirdikleri anlaşma ile dünya enerji devlerinin İstanbul'da ağırlanacağını vurgulayan Uluslararası İşbirliği Platformu Kurucusu Cengiz Özgencil "Geçtiğimiz yıl zirvemizde enerji panelleri düzenledik. Ancak masaya yatırılması gereken önemli birçok konu olduğu için bir gün içerisindeki tüm panelleri enerji alanında yapmaya karar verdik. Bu noktada küresel enerjinin referans ismi olan Katarlı Abdullah Bin Hamad Al-Attiyah'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttüğü Uluslararası Enerji ve Sürdürülebilir Gelişme Vakfı ile anlaştık. Kendilerine zirvemize verdikleri desteklerden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Enerji koridoru olarak anılmaya başlayan Türkiye'de böyle bir kurum ortaklığı ile enerji panelleri düzenlemek bizim için bir ayrıcalık. 7'nci Boğaziçi Zirvesi'nde üç gün boyunca iki bin konuğu ağırladık. Farklı konularda düzenlediğimiz 22 panelin her birine ayrı ayrı özel ilgi söz konusuydu. Zirvemizde, 3 Cumhurbaşkanını, 4'ü Türk olmak üzere 15 bakanı, prensleri ve lordları ağırladık. Çok büyük firmalar, zirvemizde iş birlikleri yaptılar. Çok verimli bir zirveyi geride bıraktık. 8. Boğaziçi Zirvesi için çalışmalara ve ülke ziyaretlerine başladık. Katar, Bahreyn, İspanya, Ürdün ve İtalya gibi 8 tane ülkeye gittik" ifadelerini kaydetti.

"Türkiye, dünya'ın kapı ülkesi"

Uluslararası İşbirliği Platformu ile 5 yıllık bir anlaşma imzalamak için Türkiye'ye gelen Katar'ın Eski Başbakan Yardımcısı, Enerji Bakanı ve Abdullah Bin Hamad Al-Attiyah Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Al-Attiyah, "Türkiye çok önemli bir kapı ülkesi. Coğrafi olarak çok önemli bir konuma ve tarihe sahip Türkiye'ye dünyanın kapısı demek isterim. Türkiye'nin enerji alanında en stratejik rolü oynayacağına inancımız tam. Vakfım adına UİP ile iş birliği yapmaktan çok mutluyum. Dünyaya sesimizi duyuracağız" dedi.

Enerji alanındaki sorunları çözmek için birçok çalışma gerçekleştirdiklerine vurgu yapan Al-Attiyah, "Gerçekleştireceğimiz panellerde hem tüketiciyi hem de üreticiyi nasıl yönlendirebileceğimizi değerlendireceğiz. Günümüzde tahmini 2 milyar insan enerjiye ulaşamıyor. Dünyanın enerji sorunlarıyla nasıl başa çıkabileceğini tartışacağız. Dünyanın iyiliği adına enerjiye ulaşamayanlara yardım etmemiz çok önemli. Ve bu şekilde doğanın yok edilmesine karşı bir politikamız, bir tavrımız olmuş olur. Çünkü tek bir dünyada yaşıyoruz. Savaşlar bittiği zaman Orta Doğu ciddi bir enerji kıtlığı yaşayacak. Hiçbir tek ülke bütün dünyanın tedarikçisi olamaz. Tedarik güvenliğinin bir parçası olurlar. Tek bir üreticiye bağlı kalmak çok ciddi risk oluşturur. Biz bile kendi bölgemizde gaz ve petrolün tükenmiş kaynaklar olduğunu biliyoruz. Bir 100 yıl var önümüzde. Biz de Körfez ülkelerinde enerjinin yeni jenerasyonunu kurmak zorundayız. Körfezde 12 saat güneş ışığının garantisini verebiliyoruz. Yenilenebilir enerji bugün bakıldığında üretim talebin altında kalacaktır. Bu yüzden dünyanın her türlü enerjiye ihtiyacı var. Rekabetçi enerji fiyatlarına ihtiyacımız var. Dünyanın yarın bugünkünden çok daha fazla enerjiye ihtiyacı olacak" açıklamasında bulundu.

Katar ve Türkiye ilişkilerini de değerlendiren Al-Attiyah,"Türkiye ve Katar çok güçlü ilişkilere sahip. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizim bölgemizde Türkiye adına çok büyük iş oluşturma konusunda büyük etkisi oldu. Bu ilişkiler bazında Türkiye'ye birçok yatırımların yapıldığını görüyoruz" dedi.