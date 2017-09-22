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Dünyanın en büyük tank çıkarma gemisi Samsun'da

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Dünyanın en büyük tank çıkarma gemisi Samsun'da
Dünyanın en büyük tank çıkarma gemisi 'Tcg Bayraktar' Açık Deniz Eğitimi kapsamında Samsun’a çıkarma yaptı.

Samsun Limanı'na demirleyen TCG Bayraktar’ın ziyareti kapsamında Harp Okulu Filotillası Komodoru Deniz Albay Erol Küçük, Gemi Komutanı Dz. Yrb. Bülent Güngör, Eğitim Tabur Komutanı Dz. Binbaşı Emin Yılmaz ve öğrencilerden oluşan heyet, Vali Vekili Hasan Öztürk’ü ziyaret ederek, bir süre sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Vali Vekili Hasan Öztürk, Harp Okulu Filotillası Komodoru Deniz Albay Erol Küçük ve beraberindekilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, “İlimize hoş geldiniz” dedi.

Ziyaretin sonunda karşılıklı hediye takdimi yapıldı. Ziyaretin ardından Vali Vekili Hasan Öztürk ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, yerli ve milli imkanlarla üretilen dünyanın en büyük tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar’a iadeyi ziyarette bulunarak, gemi komutanları ile birlikte öğle yemeği programına katıldı.

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