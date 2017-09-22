Duyarlı Vatandaşlar 3 Engelliye Işık Oldu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde duyarlı vatandaşların topladıkları mavi kapaklar engelli vatandaşların hayatına dokunmaya devam ediyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde duyarlı vatandaşların topladıkları mavi kapaklar engelli vatandaşların hayatına dokunmaya devam ediyor.

Duyarlı vatandaşların, Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği'ne getirdikleri mavi kapaklar üç kişiyi tekerlekli sandalye sahibi yaptı. Uzun zamandır devam eden kampanyaya her geçen destekler artıyor. Çuval çuval getirilen mavi kapaklar toplumumuzun bu konuda bilinçli olduğunu ve engelleri azaltmak için ellerinden geleni yaptıklarının büyük bir göstergesi olarak göze çarpıyor.

Dernek Başkanı İsmail Çelik, kendilerine bu bağlamda destek olan duyarlı vatandaşlara teşekkür etti. Başkan İsmail Çelik, "Duyarlı vatandaşlarımızın derneğimize getirdiği bazen bir poşet bazen bir çuval mavi kapakları biriktirerek iki adet yetişkin, bir adet çocuk tekerlekli sandalyesi temin ettik. Sağolsunlar hayırlı bir işe vesile oluyorlar. Mavi kapaklar sayesinde temin ettiğimiz tekerlekli sandalyelerimiz ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımıza teslim edilecek. Derneğimize mavi kapakları getiren ve çorbada tuzu olan tüm duyarlı vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.