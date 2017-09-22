Dynamıc Monarch-17 Tatbikatı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ev Sahipliğinde Yapıldı

Dynamıc Monarch-17 Tatbikatı, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ev sahipliğinde 8-22 Eylül tarihleri arasında Aksaz-Marmaris bölgesinde yapıldı.

Dynamıc Monarch-17 Tatbikatı, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ev sahipliğinde 8-22 Eylül tarihleri arasında Aksaz-Marmaris bölgesinde yapıldı.

Tatbikat, satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltıların fiili olarak aranması ve personelinin kurtarılması maksadı ile gerçekleştirildi. Tatbikat kapsamında yapılan eğitimlere Japonya, İngiltere, Endonezya, Bangladeş, Güney Kore, İspanya ve İsveç'ten 21 gözlemci katıldı.

21 Eylül 2017 tarihinde gerçekleştirilen Seçkin Gözlemci Gününe, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, NATO Deniz Komutanı Koramiral Clive Johnstone ve NATO üyesi ülkelerden gelen temsilciler katıldı.