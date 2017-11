E-5’te Dört Nala Koşan At Görenleri Hayrete Düşürdü

E-5 otoyolu Göztepe yan yolda başıboş halde dört nala koşan at görenleri şaşkına çevirdi.

Olay, dün öğlen saatlerinde Göztepe E-5 yan yolda meydana geldi. Bir anda bir atın yolda koştuğunu gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. Bir süre yan yolda başıboş koşan at daha sonra bölgeden uzaklaştı. Yan yolda koşma anı kameralara yansıyan at, görenleri hayrete düşürdü. Atı görüntüleyen vatandaşların durumu at yarışı anlatır gibi anlatması ilgi çekti.

Atı gördüklerinde durumu şaşkınlıkla karşıladıklarını kaydeden vatandaşlar, atın otoyolda koşarak uzaklaştığını kaydetti.