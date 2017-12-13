E. Yeni Malatyaspor - Osmanlıspor Maçının Ardından

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 2. maçında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında Osmanlıspor ile 1-1 berabere kalarak kupaya veda ederken, karşılaşma sonrası her...

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 2. maçında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında Osmanlıspor ile 1-1 berabere kalarak kupaya veda ederken, karşılaşma sonrası her iki takımın teknik adamları açıklamalarda bulundu.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktör Yardımcısı Tugay Karslıoğlu, "Maçın değerlendirmesini yapmak bu oyuna ve bu skora göre kolay değil. Biz bu maçı kazanmak ve turu geçmek için motive olmuştuk. İlk dakikada rakibin eksik kalması bizim de oyun içindeki formatları değiştirmemize neden oldu. Bol gol atabileceğimiz bir müsabakaydı. Bazı şanssızlıklar yüzünden ikinci golü atamadık, sonuçta kupaya veda etmiş olduk, üzgünüz ligde mücadelemize devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Osmanlıspor cephesi

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz ise maçın büyük bir bölümünü 10 kişi oynamalarına rağmen yenilmediklerini kaydederek, oyuncularını kutladığını söyledi.

Buz, "Her şeyden evvel Malatya'ya yeniden gelmek benim için çok özel, çok farklı. Burada çok güzel bir mücadele verdik. 2 sene boyunca arkadaşlarımızla beraber Süper Lig'e çıkmak için elimizden geleni yaptık. Buradaki insanlara sevgilerimi göndermek istiyorum. Maça bakacak olursak da biz ilk maçı 3-1 kazanmıştık. Kesinlikle yolumuza devam etmek istiyoruz çünkü takım olma yolunda bir sürü parametreleri yerine getirmemiz gerekiyor. Bugün maçın ilk dakikasında genç arkadaşımız Turgay oyundan atıldı ve geri kalan dakikaları 10 kişi oynamak zorunda kaldık. Yine de buna rağmen oyunu çirkinleştirmeden doğru bir strateji ile maçı kazanmak ya da tur atlamak istedik. Futbolcularımı kutluyorum. Yeni Malatyaspor'a da ligde başarılar diliyorum, Malatyaspor lige yakışıyor" diye konuştu.