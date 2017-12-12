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Edirne Genç İş Adamları Derneği Başkanı İnci: “Dövizin Artması Edirne’ye Yaradı”

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Edirne Genç İş Adamları Derneği Başkanı İnci: “Dövizin Artması Edirne’ye Yaradı”
Edirne Genç İş Adamları Derneği Başkanı Hakan İnci, komşu ülke vatandaşlarının son dönemde alışveriş için kente akın ettiklerini belirterek, "Dövizin...

Edirne Genç İş Adamları Derneği Başkanı Hakan İnci, komşu ülke vatandaşlarının son dönemde alışveriş için kente akın ettiklerini belirterek, "Dövizin artması Edirne'ye yaradı" dedi.

Edirne Genç İş Adamları Derneği Başkanı Hakan İnci, yöresel tatların sunulduğu işletmede basın toplantısı düzenledi. Edirne ekonomisi ve iş hayatına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İnci, "Geçen sene Kasım ayında toplantı yaptığımda dövizle borçlanmayın demiştim. Ben bu açıklamayı yaptığımda döviz kuru zannediyorum 3,10'du. 1,5 ay sonra 3,90 oldu. Geçen sene de aynı şeyi yaşadık. Geçen sene de dövizde yüzde 20-25 artış oldu. Bu sene de yılbaşından yıl sonuna baktığımızda en az yüzde 20 değişim var. Biz sürekli bir devalüasyon yaşıyoruz. Dövizin bu hareketliliği biraz Edirne'ye yaradı. Neden yaradı? Çevrede yaşayan komşu ülkelerin insanlarının euro arttıkça buradaki alım güçleri de arttı. Dolayısıyla insanlar bir ay önce geldiklerinde 50 euroya alacakları ayakkabıyı 35 euroya alıyorlar. Ne kadar çok Yunan ve Bulgar var diyoruz. Memnunuz gelsinler ama bu bizim rehavete kapılmamıza sebep olmasın. Esnaflarımız bu kadar insan geliyor, biz şunu da yapalım bunu da yapalım şeklinde açılmasınlar. Bu durum bana göre tamamen dövizin artışıyla, oradaki insanların alım gücünün artmasıyla ilgili" dedi.

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