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Egeli İşadamları Manisa’da Buluştu

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Egeli İşadamları Manisa’da Buluştu
Ege Bölgesi'nde ticaret yapan iş adamları Manisa Genç İş Adamları (MAGİAD) öncülüğünde Manisa'da bir araya geldi.

Ege Bölgesi'nde ticaret yapan iş adamları Manisa Genç İş Adamları (MAGİAD) öncülüğünde Manisa'da bir araya geldi.

Ege Genç İş Adamları yönetim kurulu üyesi ve MAGİAD Başkanı Ömer Geriter, federasyon yönetim kurulu üyesi olan İzmir, Akhisar, Balıkesir, Nazilli ve Bandırma illerinden gelen başkan ve yöneticileri ile bir araya geldi. Ege Genç İşadamları Federasyonu Başkanı Temel Aycan Şen başkanlığında gerçekleşen toplantıda Manisa ve Ege'deki konular gündeme geldi. Basına kapalı olarak yapılan toplantı sonrası basın açıklaması yapan Ege Genç İşadamları Federasyonu Başkanı Temel Aycan Şen, "Sevgili kardeşim Ömer Geriter ile Ege Bölgesi'nde beraber görev yaparken Manisa'da başkanlığa seçilmiş olması bizleri son derece memnun etti. Bugün hem kendisini kutlamak, başarılar dilemek, hem de Ege Genç İşadamları Federasyonu toplantımızı gerçekleştirmek için Manisa'dayız. Güçlerimizi birleştirdiğimizde çok daha başarılı olacağımızı biliyoruz" dedi.

Toplantıya ev sahipliği görevini yapan Başkan Ömer Geriter ise, "Bir süredir beraber görev yaptığımız arkadaşlarımızın Manisa'mıza teşrif etmiş olmasından kaynaklanan mutluluğu yaşıyoruz. Daha önce MAGİAD Başkan Vekili sıfatıyla bulunduğum Ege Genç İşadamları Federasyonundaki görevine bugün MAGİAD Başkanı sıfatıyla devam ediyorum. Misafirlerimize Manisa'mızı tanıtma fırsatımız oldu, ayrıca toplantıda Manisa başta olmak üzere tüm bölgede genç işadamlarımıza rehber olabilecek ne gibi girişimlerde bulunabiliriz konusunu tartıştık. Bundan sonraki süreçte tüm üyelerimizin bir biriyle tanışıp karşılıklı iş potansiyellerini ortaya çıkaracağı birliktelikleri gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

Egeli İşadamları Manisa’da Buluştu

Egeli İşadamları Manisa’da Buluştu

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