Canik Belediye Başkan Yardımcısı Alican Usta, 2016-17 Eğitim- Öğretim sezonunun 2. Dönemi nedeniyle okulları ziyaret ederek, yönetici ve öğrencilere başarılar diledi. Usta "Eğitimde işbirliği devam edecek" dedi

Canik Belediye Başkan Yardımcısı Alican Usta, 2016-17 Eğitim-Öğretim yılının 2. döneminin ilk gününde Canik Fatih İmam-Hatip Ortaokulu ile bir özel okulu ziyaret etti. Başkan Yardımcısı Alican Usta, kaba inşaatı Canik Belediyesi tarafından ek binayı da gezerek, incelemelerde bulundu. Ziyarette okul idarecileri ile görüşen ve öğrencilerle sohbet eden Usta, öğretmen ve öğrencilere 2. Yarı yılda başarı diledi. Usta, Canik Belediyesi olarak daha iyi bir gelecek için eğitimle ilgili önemli yatırımlara imza attıklarını söyledi.

MODERN EĞİTİM İMKANI

Canik Belediyesi'nin eğitime en çok yatırım yapan belediye olduğuna dikkat çeken Başkan Yardımcısı Alican Usta, "Eğitim alanında kurum olarak sorumluluğumuz olmamasına rağmen, 13 yıldır eğitime 35 milyon liranın üzerinde yatırım yaptık. Belediye olarak yaptığımız eğitim tesislerinin yanısıra, mevcut okullarımızın fiziki ve teknolojik eksikliklerini gidererek yavrularımızın modern şartlarda geleceğe hazırlanmasını sağladık" dedi.

EĞİTİM İŞBİRLİĞİ DEVAM EDECEK

Eğitim yatırımları konusunda bugüne kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde bir çok başarılı iş gerçekleştirdiklerine işaret eden Usta, “Bu işbirliğini bundan sonra da sürdürmeye kararlıyız. Eğitim yatırımlarında önemli mesafeler kat eden ilçemizde yavrularımıza çağdaş imkanlarda eğitim olanağı sunuyoruz. Yeni eğitim-öğretim döneminde tüm eğitim camiamıza, öğrencilerimize ve velilerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Usta, Özel Anıt Eğitim Kurumlarını da ziyaret etti. Usta, eğitimde özel okulların önemine işaret ederek, özel okulların eğitimde kaliteyi artırdığını da söyledi.