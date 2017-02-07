  • BIST 87.477
  • Altın 148,104
  • Dolar 3,7390
  • Euro 3,9945
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 11 °C
  • Halkımız Güçlü Türkiye için 'evet' diyecektir
  • 'O formaya aşığım'
  • Büyükşehir'in mücadele araçları görüntülendi
  • Halkımız Güçlü Türkiye için 'evet' diyecektir
  • 'O formaya aşığım'
  • Büyükşehir'in mücadele araçları görüntülendi
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle

Eğitimde işbirliği devam edecek

»
Eğitimde işbirliği devam edecek
Canik Belediye Başkan Yardımcısı Alican Usta, 2016-17 Eğitim- Öğretim sezonunun 2. Dönemi nedeniyle okulları ziyaret ederek, yönetici ve öğrencilere başarılar diledi. Usta "Eğitimde işbirliği devam edecek" dedi

Canik Belediye Başkan Yardımcısı Alican Usta, 2016-17 Eğitim-Öğretim yılının 2. döneminin ilk gününde Canik Fatih İmam-Hatip Ortaokulu ile bir özel okulu ziyaret etti. Başkan Yardımcısı Alican Usta, kaba inşaatı Canik Belediyesi tarafından ek binayı da gezerek, incelemelerde bulundu. Ziyarette okul idarecileri ile görüşen ve öğrencilerle sohbet eden Usta, öğretmen ve öğrencilere 2. Yarı yılda başarı diledi. Usta, Canik Belediyesi olarak daha iyi bir gelecek için eğitimle ilgili önemli yatırımlara imza attıklarını söyledi.

MODERN EĞİTİM İMKANI

Canik Belediyesi'nin eğitime en çok yatırım yapan belediye olduğuna dikkat çeken Başkan Yardımcısı Alican Usta, "Eğitim alanında kurum olarak sorumluluğumuz olmamasına rağmen, 13 yıldır eğitime 35 milyon liranın üzerinde yatırım yaptık. Belediye olarak yaptığımız eğitim tesislerinin yanısıra, mevcut okullarımızın fiziki ve teknolojik eksikliklerini gidererek yavrularımızın modern şartlarda geleceğe hazırlanmasını sağladık" dedi.

EĞİTİM İŞBİRLİĞİ DEVAM EDECEK

Eğitim yatırımları konusunda bugüne kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde bir çok başarılı iş gerçekleştirdiklerine işaret eden Usta, “Bu işbirliğini bundan sonra da sürdürmeye kararlıyız. Eğitim yatırımlarında önemli mesafeler kat eden ilçemizde yavrularımıza çağdaş imkanlarda eğitim olanağı sunuyoruz. Yeni eğitim-öğretim döneminde tüm eğitim camiamıza, öğrencilerimize ve velilerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Usta, Özel Anıt Eğitim Kurumlarını da ziyaret etti. Usta, eğitimde özel okulların önemine işaret ederek, özel okulların eğitimde kaliteyi artırdığını da söyledi.

canik-okul-(2).jpgcanik-okul-(3).jpg

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çorumlu kadınlar sordu, uzmanlar cevapladı30 Ocak 2017 Pazartesi 07:43
  • Yeni lisansüstü programlarına YÖK'ten onay29 Ocak 2017 Pazar 07:00
  • Canik'ten kadınlara girişimcilik belgesi28 Ocak 2017 Cumartesi 17:02
  • Koruma altındaki çocuklara karne28 Ocak 2017 Cumartesi 13:05
  • CHP'den ücretsiz matematik kursu23 Ocak 2017 Pazartesi 12:46
  • '15 Temmuz ve Darbeleri' araştıranlara özel destek23 Ocak 2017 Pazartesi 12:41
  • Günümüzde internetin çok hızlı yaygınlaşması23 Ocak 2017 Pazartesi 11:48
  • MEM proje çöplüğüne döndü20 Ocak 2017 Cuma 13:25
  • Eğitimde sorunlar çözüm bekliyor20 Ocak 2017 Cuma 12:52
  • Hedef iyi insanlar yetiştirmek18 Ocak 2017 Çarşamba 08:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti