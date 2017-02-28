  • BIST 87.765
  • Altın 145,391
  • Dolar 3,5904
  • Euro 3,8155
  • Samsun 3 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 7 °C

Ekmek Teknelerinin Yanışını Gözyaşları İçinde İzledi

» »
Ekmek Teknelerinin Yanışını Gözyaşları İçinde İzledi
Adana'da bir marangoz atölyesinde çıkan yangında, iş yeri sahibinin eşi gözyaşlarıyla ekmek teknelerinin yanışını izledi.

Adana'da bir marangoz atölyesinde çıkan yangında, iş yeri sahibinin eşi gözyaşlarıyla ekmek teknelerinin yanışını izledi.

Yangın, merkez Seyhan İlçesi Döşeme Mahallesi 60056 sokak'ta Yaşar Özel'e ait olduğu öğrenilen marangoz atölyesinde meydana geldi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri geldi. Henüz belirlenmeyen nedenle çıkan yangında, alevlerin kerestelerin bulunduğu bölüme sıçraması üzerine yangın büyüdü. Merdivenli yangın aracıyla, yangını hem içeriden hem havadan soğutma çalışmaları yapıldı. Söz konusu iş yerinde küçük çaplı iki patlamanın da yaşandığı yangını 1 saatlik çalışma sonrasında itfaiye ekipleri kontrol altına aldı. Can kaybının yaşanmadığı yangından, iş yerinin tamamen kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

'Elinden gelen her şeyi yaptı'

Yangının çıktığı marangoz atölyesinin sahibi olan Yaşar Özel, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sırasında, iş yerinin içine girerek onlara yardımcı olmaya çalıştı. Özel, yangının kontrollü sağlanan kadar olay yerinden bir an ayrılmadı ve iş yerini kurtarabilmek için elinden gelen her şeyi yaptı.

'İş yeri sahibinin eşi gözyaşları içinde izledi'

İş yeri sahibinin eşi olan Fatoş Özel, itfaiye ekipleri yangına müdahale ettiği sırada gözyaşlarına hakim olamadı, ekmek tekneleri olan iş yerinin yanışını izledi. İş yeri içerisinde bulunan köpeği çıkaran itfaiye ekipleri, Fatoş Özel'e teslim etti. Özel köpeğine sarılıp ağlamaya devam etti.

Öte yandan, köpeğin sağlık durumun iyi olduğu bildirildi.

Ekmek Teknelerinin Yanışını Gözyaşları İçinde İzledi

Ekmek Teknelerinin Yanışını Gözyaşları İçinde İzledi

Ekmek Teknelerinin Yanışını Gözyaşları İçinde İzledi

Ekmek Teknelerinin Yanışını Gözyaşları İçinde İzledi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kütahya’da Fetö’nün Kadın Yapılanmasına Operasyon: 11 Gözaltı27 Şubat 2017 Pazartesi 22:58
  • Fetö Soruşturmasında 7 Akademisyen Tutuklandı27 Şubat 2017 Pazartesi 22:28
  • Die Welt Gazetesi Muhabiri Deniz Yücel Tutuklandı27 Şubat 2017 Pazartesi 22:23
  • Fetö’den 2 Akademisyen Tutuklandı27 Şubat 2017 Pazartesi 22:18
  • Maganda Kurşunuyla Ölen Küçük Zehranur’un Katil Zanlısı Tutuklandı27 Şubat 2017 Pazartesi 22:13
  • Adana’da İki Grup Arasında Arbede: 4 Yaralı27 Şubat 2017 Pazartesi 22:08
  • Edirne’de Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı27 Şubat 2017 Pazartesi 21:38
  • Kocaeli’de 7 Özel Okul Çalışanı Fetö’den Tutuklandı27 Şubat 2017 Pazartesi 21:38
  • Elazığ’da Fetö Sanığı Polise 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası27 Şubat 2017 Pazartesi 20:53
  • Konya’da Taşlı Bıçaklı Park Kavgası: 1 Ölü, 1’i Polis 4 Yaralı27 Şubat 2017 Pazartesi 20:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti