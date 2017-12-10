Ekonomi Bakanlığı Heyetinden Burdur’a Çalışma Ziyareti

Burdur Valisi Şerif Yılmaz başkanlığında, Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Zafer Soylu ve beraberindeki heyetin katılımıyla...

Burdur Valisi Şerif Yılmaz başkanlığında, Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Zafer Soylu ve beraberindeki heyetin katılımıyla Burdur'a çalışma ziyareti gerçekleştirildi. Heyet, Ticaret ve Sanayi Odasında iş adamlarıyla istişare toplantısı yaptı.

İki gündür Burdur'da bulunan Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Zafer Soylu başkanlığındaki heyet Burdur'da yaklaşık 20 firmaya yerinde ziyaretlerde bulundu. Ziyaretler dışında da iş adamlarını bilgilendirme amaçlı gittikleri illerde toplantılar yapan heyet, Vali Yılmaz başkanlığında Ticaret ve Sanayi Odasında Burdurlu iş adamları ile bir araya gelerek, yatırım teşvikleri ile ilgili bilgilendirmelerde bulundular.

Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yılmaz'ın yanı sıra AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Reşat Petek, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Zafer Soylu, Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, Ekonomi Bakanlığı Heyeti ve Burdurlu iş adamları katıldı.

Vali Yılmaz toplantıda yaptığı konuşmada, "Bu zamana kadar sanayicimizin ve vatandaşımızın en büyük şikayeti; "Biz yetkililere ulaşamıyoruz', "Biz muhatap bulamıyoruz" diyorlardı. Bugün Ekonomi Bakanlığımızın genel müdürlük temsilcileri burada, sorunlarınız, sorularınız var ise sadece bugün değil bundan sonra irtibat kurabileceğiniz, iletişim sağlayabileceğiniz, konuşabileceğiniz muhataplarınız burada. Bizi de devreden çıkarın arkadaşlar ile beraber yüz yüze görüşerek yapacağınız çalışmalarda iletişim sağlayabilirsiniz. Bakanlığımıza bu çalışması için de ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Toplantıda Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Soylu, çalışma ziyaretleri ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Çalışma ziyaretlerinin Ekonomi Bakanlığı tarafından nisan ayında başlatıldığını belirten Soylu, heyetler halinde il il yerinde ziyaretler yaparak ihracatçı firmalara bilgilendirmelerde bulundukları ifade etti. Toplantıda hazır bulunan iş adamlarına da uygulanan devlet destekleri, uygulamaları ve yatırım teşvikleri ile ilgili bilgi veren Soylu, amaçlarının yerinde yapılan ziyaretlerle firmalara doğru bilgilendirmelerin yapılması ve sahada bizim göremediğimiz sıkıntılar varsa bunları yerinde tespit ederek çözümüne yönelik çalışmalar yapılması olduğunu ifade etti.

İki gündür Burdur'da olduklarını belirten Soylu, yaklaşık 20 firma ziyareti yaptıklarını ifade etti. Soylu, soru cevap bölümünde beraberinde gelen heyette yer alan arkadaşların tüm sorulara içtenlikle cevap vereceğini ifade etti. Toplantının son bölümünde iş adamları ile yüz yüze görüşmelerde bulunuldu.