Elazığ’da Bin Kişiye Narkorehber Eğitimi Verildi

İçişleri Bakanlığının Uyuşturucu ile mücadele uygulama politikası doğrultusunda, topluma hizmet sağlayan birimlerin uyuşturucuyla mücadeleye etkin...

Elazığ'da bin kişiye Narkorehber eğitim semineri verildi.

İçişleri Bakanlığının Uyuşturucu ile mücadele uygulama politikası doğrultusunda, topluma hizmet sağlayan birimlerin uyuşturucuyla mücadeleye etkin katılımının sağlamak daha çok bilinç, duyarlılık ve farkındalığın artırılması kapsamında Narkorehber Projesi hazırlandı. Bu kapsamda, Elazığ Valiliği koordinasyonunda Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü narkotik konularında uzman personel tarafından Narkorehber Eğitim Seminerleri düzenlendi. 2017 yılının Kasım ve Aralık ayları içerisinde, aralarında Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) üyeleri, Elazığ Belediyesi temizlik çalışanları, zabıta görevlileri ile özel güvenlik görevlilerinden oluşan yaklaşık bin katılımcıya eğitim verildi.

Eğitimler esnasında uyuşturucu maddeler ve bu maddelerin insanlar üzerindeki olumsuz etkilerinden, uyuşturucu maddenin satış yöntemlerinden ve uyuşturucu kullanan ve satan şahısların karakteristik özelliklerinden bahsedilerek bilgilendirme yapıldı.