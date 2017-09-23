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Elazığ’da Çocuk İstismarcısı Çete Çökertildi

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Elazığ’da Çocuk İstismarcısı Çete Çökertildi
Elazığ'da Jandarma ekiplerin düzenlediği operasyonda yaşı küçük çocuklara fuhuş yaptıran çete çökertildi.

Elazığ'da Jandarma ekiplerin düzenlediği operasyonda yaşı küçük çocuklara fuhuş yaptıran çete çökertildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, çocukların cinsel istismarı, fuhuş için yer temini ile aracılık etme suçlarına yönelik çalışma yaptı.Jandarma ekipleri yaptığı çalışmada çok sayıda şüpheliyi tespit edildi. Bunun üzerine ekipler, Elazığ ve bazı ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i kadın 5'i tutuklandı, 9 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Operasyonda tutuklanan bir kadının yaşı küçük 2 çocuğuna fuhuş yaptırdığı ortaya çıktı.

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