Elazığ’da Fetö Sanığı Polise 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası

Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgüt/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanmaya başlanan polislerden birine 6 yıl 3 ay...

Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgüt/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanmaya başlanan polislerden birine 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

FETÖ/PDY ile ilgili örgüt üyeliğinden haklarında dava açılan ve Kanun Hükmündeki Kararname ile mesleklerinden ihraç edilen aralarında müdürlerinde bulunduğu 9 polisin yargılanması bugün Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam etti. Eski polislerden 8'inin duruşması ileri bir tarihe ertelendi.

Hakim karşısında çıkan ve örgütün gizli haberleşme ağı "Bylock"u kullandığı belirlenen eski polislerden M.A. hakkında ise savcı, mütalaasında FETÖ/PDY üyesi olmaktan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti de sanık hakkında, örgütün talimatları doğrultusunda hareket etmek ve terör örgütü üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiğini açıkladı.