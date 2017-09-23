Elazığ’da Park Uygulaması

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da eş zamanlı olarak yapılan park uygulamasında, 227 şahıs sorgulandı, 1 şüpheli yakalandı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da eş zamanlı olarak yapılan park uygulamasında, 227 şahıs sorgulandı, 1 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, 2017-2018 eğitim öğretim yılının başlaması sebebiyle okul saatlerinde çocukların etkilenebileceği her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması ve güvenli bir eğitim-öğretim hayatı sürdürmelerinin sağlanması amacıyla 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan Türkiye Park Uygulaması, Elazığ'da da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

İl merkezi ve ilçelerde iki aşamalı olarak yapılan uygulamada, toplam 75 park ve bahçede denetim yapıldı. Denetimler kapsamında 277 şahıs sorgulanırken, hakkında aranma kaydı bulunan 1 şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.