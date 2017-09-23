  • BIST 104.123
  • Altın 145,971
  • Dolar 3,4910
  • Euro 4,1702
  • Samsun 22 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 22 °C
  • İzmir 24 °C
  • Ordu 19 °C
  • Sinop 21 °C
  • Giresun 18 °C
  • Amasya 23 °C
  • Rize 23 °C
  • Trabzon 23 °C

Elazığ’da Park Uygulaması

» »
Elazığ’da Park Uygulaması
Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da eş zamanlı olarak yapılan park uygulamasında, 227 şahıs sorgulandı, 1 şüpheli yakalandı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da eş zamanlı olarak yapılan park uygulamasında, 227 şahıs sorgulandı, 1 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, 2017-2018 eğitim öğretim yılının başlaması sebebiyle okul saatlerinde çocukların etkilenebileceği her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması ve güvenli bir eğitim-öğretim hayatı sürdürmelerinin sağlanması amacıyla 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan Türkiye Park Uygulaması, Elazığ'da da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

İl merkezi ve ilçelerde iki aşamalı olarak yapılan uygulamada, toplam 75 park ve bahçede denetim yapıldı. Denetimler kapsamında 277 şahıs sorgulanırken, hakkında aranma kaydı bulunan 1 şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hatay’da Teröristler İle Sıcak Temas23 Eylül 2017 Cumartesi 17:48
  • Fenerbahçe-beşiktaş Derbisi Öncesi Gerginlik23 Eylül 2017 Cumartesi 17:23
  • Manavgat’ta Hırsızlık Zanlısı Uyuşturucuyla Yakalandı23 Eylül 2017 Cumartesi 17:23
  • Dinamitle Balık Avlamak İsterken Öldü23 Eylül 2017 Cumartesi 17:18
  • Takla Atan Araçta Bulunan 4 Kişi Yaralandı23 Eylül 2017 Cumartesi 17:18
  • Manavgat’ta Virajı Alamayan Tır Devrildi: 1 Yaralı23 Eylül 2017 Cumartesi 17:13
  • Mühürlenen Otele Girmeye Çalışan 2 Kişi Suçüstü Yakalandı23 Eylül 2017 Cumartesi 17:13
  • Çorum’daki Fetö Operasyonunda 5 Tutuklama23 Eylül 2017 Cumartesi 17:13
  • Manavgat’ta Motosikletle Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı23 Eylül 2017 Cumartesi 17:13
  • Karşı Yöndeki Tıra Çarpan Otomobil Paramparça Oldu23 Eylül 2017 Cumartesi 16:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti