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Emekli öğretmene 'taahhütname' şoku

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Emekli öğretmene 'taahhütname' şoku
Emekli öğretmen İlkay Eyüpoğlu Odabaş, Ziraat Bankası'ndan promosyon alacak emeklilere 'taahhütname' imzalama mecburiyeti getirildiğini, imzalamayan emeklilere promosyonunun ödenmediğini söyledi

Devlete 25 yıl hizmet verdikten sonra emekli olduğunu, emekli maaşını da Ziraat Bankası'ndan aldığını ifade eden emekli öğretmen İlkay Eyüpoğlu Odabaş, "Her türlü bankacılık işlemlerimi de emekli maaşımı aldığım bu banka ile yapıyorum. Buna rağmen  promosyon başvurumu yapmadılar. Telefonun dışında doğalgaz ve elektrik faturalarını da getirmemi, üç yıl bu bankada kalacağıma dair de taahhütname imzalamamı istediler" dedi.

BAŞVURUMU KABUL ETMEDİLER
Sebebini sorduğunu, devletle bankalar arasındaki anlaşma protokolünde 5-6 kalemin promosyon sahibi tarafından yerine getirilmesi gerektiğini cevabını aldığını kaydeden emekli öğretmen Odabaş, "Bütün bankacılık işlemlerimi bu banka ile yaptığımı bilmelerine rağmen benim başvurumu yapmadılar. Şubemi de  mert ırmağı kenarındaki Kılıçdede Şubesi'ne verdiler. Bize yalancı baharlar yaşatmasınlar. Promosyon bizim hakkımız, üçe böldükleri gibi bir de işi yokuşa sürüyorlar. Bazı bankaların böyle müeyyide kullanmadı, uygulamadığını öğrendim. İşi oyalamamanın, oraya buraya sürmenin anlamı ne?" diye konuştu.

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